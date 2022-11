Delga al Borgo Santa Brigida 5/A

Sabato 5 novembre, alle 21.30, il Borgo Santa Brigida 5/A ospiterà il concerto di Delga, giovane cantante, autore e musicista bolognese. Classe 1999, ha iniziato l’attività musicale con i Venice Downtown nella scena alt/rock emiliana, ma poi si è spostato verso l’hip hop producendo i primi demo “Lividi” e “Dinamite RK2”, coi quali ha definito il suo stile fatto di un fresco meltin’ pot di rap, indie, pop e canzone d’autore. La svolta arriva nel 2022 con la pubblicazione dell’album “Superfluo” (che si può leggere come singola parola o come “super fluo”) per l’etichetta Trasporti Eccezionali (progetto di formazione, produzione e promozione per artisti emergenti dell’Emilia Romagna). Le canzoni di “Superfluo” mettono in evidenza il talento, la freschezza, l’irriverenza e tutte le dimensioni del suo mondo personale e artistico.

Con questo concerto, Delga torna nel parmense dopo essere stato (con Il Peggio è Passato e Nicola Lotto) tra i protagonisti del festival della musica indipendente dell’11 agosto a Pellegrino Parmense: accompagnato dalla batteria di Eugenio Bonetti presenta le canzoni dell’album come sa fare, suonando, cantando e tenendo il palco con sfrontatezza e autorevolezza.

Il concerto realizzato con il contributo di Cariparma a sostegno della creatività emergente.

Contributo all’ingresso di 3 €. Per informazioni e prenotazioni: info.santabrigida5a@gmail.com, www.trasportieccezionali.org.