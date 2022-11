Continua a Sorbolo «Primavera in arte»: mercoledì «Viaggi e valigie»

Dopo il successo di «Primavera in arte», continuano gli appuntamenti culturali a Sorbolo Mezzani. «Autunno in arte» è infatti il nuovo ciclo di incontri per tutte le età, a cura di Sarah Virgenti. Gli appuntamenti prendono avvio dopo la presentazione del libro «I sentieri dell'altro», di Antonello Ferretti e Sarah Virgenti, all’interno del quale vengono illustrati alcuni laboratori d'arte didattici realizzati dagli stessi autori nelle scuole. Secondo appuntamento mercoledì 2 novembre alle 20,45 nella sala Benassi del Centro civico di Sorbolo con «Viaggi e valigie». Concluderà la rassegna mercoledì 16 novembre «Le vie di Leonardo», incentrata sulla figura poliedrica dell'artista Leonardo Da Vinci. È possibile partecipare anche solo ai singoli incontri. La prenotazione è obbligatoria al 349-5757331. c.marc.