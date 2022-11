Capodanno 2023 in Crociera sul Po con Motonave Stradivari

Nella Bassa di Giovannino Guareschi, le terre di Peppone e Don Camillo e del pittore Ligabue, il Battello Fluviale più elegante d'Italia vi regalerà un Capodanno da raccontare: una cena in navigazione nelle raffinate Sale addobbate a festa per una serata che ricorda quelle sulla Senna Parigina a bordo degli storici Bateaux Mouches. La formula “PACCHETTO CAPODANNO” prevede 1 o 2 pernottamenti in ottimo Hotel 4**** ad una manciata di Km dall'imbarco. Se si dorme solo la notte del 31 dicembre si potrà usufruire del late check out del 1° gennaio fino alle ore 15:00 con possibilità di fare colazione fino alle ore 13:00 DETTAGLI SERATA Imbarco e Sbarco: Boretto RE (o, in caso di livelli idrometrici non idonee a Viadana MN, a pochissimi Km da Boretto) Inizio serata: ore 20:00 - Fine serata: ore 2:00 Cena a bordo con navigazione di circa 2 ore

La serata sarà accompagnata da musica dal vivo nella Sala d’Onore e in filodiffusione nelle altre Sale (dal jazz, allo swing, a rivisitazioni di brani italiani e internazionali. Sandra Cartolari: voce /Alessandra Fogliani: pianoforte) Menu Cenone** : Culatello di Zibello Dop con riccioli di burro, Sformatino di zucca su fonduta di Parmigiano Reggiano Dop, Risotto al profumo di Barolo con Radicchio rosso e Pancetta Dop croccante, Lasagnetta di mare, Filetto di maiale all’Aceto Balsamico con Patate arrosto dello chef, Assaggio di Cotechino con Lenticchie, Zuppa Inglese Matildica, Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 2 persone) Spumante per brindisi (1 flute a persona), Caffè COSTI A PERSONA EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate dopo il 15 novembre vanno aggiunti € 10 a persona) 1. FORMULA PACCHETTO/1 pernottamento: In Hotel 4 stelle: in camera matrimoniale € 200,00/Sala d’Onore + € 15/CAMERA (spese pratica) Include: 1 pernottamento in hotel 4**** (con colazione del 1° gennaio fino alle 13:00 e late check-out fino alle 15:00) - Serata di Capodanno a bordo della Motonave Stradivari 31.12.2022 (come da programma) 2. FORMULA PACCHETTO/2 pernottamenti: In Hotel 4 stelle: in camera matrimoniale € 250/Sala d’Onore + € 15/CAMERA (spese pratica) Include: 2 pernottamenti in hotel 4**** (con prima colazione - 1° gennaio colazione fino alle 13:00 e late check-out fino alle 15:00) - Serata di Capodanno a bordo della Motonave Stradivari 31.12.2021 (come da programma) 3. FORMULA SOLO SERATA SALA D’ONORE: 140,00 + € 5/PERSONA (spese pratica) Include: Serata di Capodanno a bordo della Motonave Stradivari 31.12.2021 (come da programma)

INFO E PRENOTAZIONI: Claudia Rossi 335.5293930 - navigazionefiumepo@gmail.com

*NOTE SULLA NAVIGAZIONE: la durata e l’itinerario, nonché la fattibilità della navigazione dipendono dalle condizioni meteo e dai valori idrometrici – ad insindacabile decisione del Capitano, in caso di fitte nebbie o altre motivazioni legate alla navigabilità in sicurezza, la navigazione potrà essere sospesa anche all'ultimo momento senza preavviso ma la serata rimarrà comunque confermata rimanendo ormeggiati al pontile - in caso di maltempo la serata resta confermata **NOTE SUL CENA: il menu potrà subire alcune piccole modifiche – eventuali intolleranze vanno segnalate in fase di prenotazione – possibilità di menu vegetariano da segnalare in fase di prenotazione



*** POSSIBILITA’ DI STIPULARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO ****MODALITÀ DI PAGAMENTO: acconto 50% entro 7 giorni dalla prenotazione – saldo 50% entro il 10 dicembre (possibilità di pagare in 1 unica soluzione in fase di acconto con sconto delle spese di apertura pratica)

PROPOSTA