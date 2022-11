"Come ci piace fare l'amore": Violante Placido apre Mangiamusica a Fidenza

È Violante Placido la prima grande protagonista della settima stagione di Mangiamusica – Note pop, cibo rock, che si inaugura sabato 12 novembre (inizio alle 21) al Teatro Magnani di Fidenza. L'attrice romana si presenterà in versione rocker, con la sua immancabile chitarra, accompagnata sul palco dal musicista Sebastiano Forte. E nel corso della serata "Come ci piace fare l'amore" riceverà il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni dal direttore artistico Gianluigi Negri.

"TU STAI BENE CON ME" E I DUE ALBUM FIRMATI VIOLA

La Placido, nel corso dell'estate, ha pubblicato il nuovo singolo "Tu stai bene con me", che "parla di consapevolezza, esorta a scegliere liberamente: ciò che ci fa stare bene, a fa vivere l’amore e le emozioni oltre il giudizio della gente, oltre le nostre paure". Per la prima volta firma il brano come Violante Placido, mentre i suoi precedenti album "Don't be shy" e "Sheepwolf" (cantati prevalentemente in inglese) erano firmati con lo pseudonimo Viola.

Amatissima come attrice e figlia d'arte di Michele Placido, è una delle pochissime in Italia a poter vantare una carriera internazionale. Ha recitato con George Clooney e Nicolas Cage. E, con grande versatilità, passa da biopic come "Moana" a fiction drammatiche come "Fino all'ultimo battito", senza dimenticare film brillanti come "Modalità aereo" (al fianco di Paolo Ruffini e Lillo) e altre commedie che hanno lasciato il segno, tra cui "L'anima gemella" e "Lezioni di cioccolato". A lei andrà il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni, già assegnato a nomi come Milena Vukotic, Laura Morante, Paola Pitagora, Maria Grazia Cucinotta, Lucrezia Lante della Rovere, Giada Colagrande, la costumista Gianna Gissi, Cristiana e Diamante Pedersoli (figlie di Bud Spencer).

NON SOLO MUSICA: LE COLLINE DI FIDENZA

Non solo musica in questo format creato da Negri: ogni appuntamento di Mangiamusica prevede, infatti, la "scoperta" dei migliori prodotti del Made in Borgo. Il primo spettacolo del gusto 2022 sarà firmato dall'Associazione Le Colline di Fidenza, che presenterà le farine dell'Azienda Agricola Pederzani con Gilberto Pederzani, i vini della Cantina Le Antighe con Angelo e Alberto Gallicani, il miele dell'Azienda 2be(es) con Davide Giampaolo, il Parmigiano Reggiano biologico Persegona con Giuliano Persegona.



MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazioni).

LA SETTIMANA SUCCESSIVA A MANGIAMUSICA

Sabato 19 novembre a Mangiamusica arriveranno i leggendari Oliver Onions (Guido e Maurizio De Angelis) per la serata "Future Memorabilia", che, tra le altre cose, li vedrà ricevere il Premio Mangiacinema - Creatori di Sogni.

I PARTNER

