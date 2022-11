"Non ci resta che ridere": domenica 13 a Fidenza e Busseto

Domenica 13 Novembre il grande cabaret sarà di scena al Teatro Magnani di Fidenza. L’Associazione Orizzonti Nuoviin collaborazione con Fidenza For Children ODV ed il Comune di Fidenza presenterà lo spettacolo “NON CI RESTA CHE RIDERE 2022 ” un evento teatrale di cabaret, a scopo di beneficenza, con personaggi di prima grandezza, molto conosciuti dal grande pubblico anche grazie alle numerose apparizioni televisive e in tutto il settore artistico italiano.

Sul palco si alterneranno: Raul Cremona, Antonio Ornano, Margherita Antonelli , Paolo Migone ed il Duo Idea, il tutto presentato con grande simpatia da Debora Villa, attrice di successo e testimonial ufficiale di Fidenza For Children da molti anni. Artisti che più volte hanno dimostrato di essere anche ottimi attori con alle spalle anni di studio e recitazione teatrale che li ha portati a calcare i palcoscenici e gli studi televisivi più noti del panorama nazionale. Tra questi , l’attrice Margherita Antonelli che affiancherà Debora Villa nella presentazione aggiungerà quel tocco di simpatia ed imprevedibilità in modo di rendere lo spettacolo più divertente ed ironico. L’evento sarà replicato al Teatro Verdi di Busseto lo stesso giorno ma alle ore 21.

Come sempre la finalità delle due associazioni sarà naturalmente dedicata ad un progetto di solidarietà come quello della nascente maternità dell’ospedale di Vohiday in Madagascar e quello in fase di realizzazione nelle zone più povere dell’India. Entrambi i progetti sono realizzati in partnership congiunta con l’Associazione Fratelli dell’India di Fidenza. Nel corso della manifestazione sarà inoltre dedicato un momento alla memoria di Giuseppe Girolamo; sarà alla sua figura indelebile una targa con medaglia d’oro nel ricordo vivo di quel giovane ragazzo che morì tragicamente sulla Costa Concordia dopo avere ceduto l’ultimo posto della scialuppa di salvataggio ad una mamma con due gemellini in braccio. Oltre a Girolamo un saluto per tutto quanto fatto nella sua carriera a Bruno Arena dei Fichi D’india, amico dell’associazione recentemente scomparso.

Informazioni e prenotazione posti si possono ottenere: per lo spettacolo di Fidenza: Disc Jokej 70 – musica e dischi – via A. Gramsci 24 Fidenza tel 0524 524309.

Per lo spettacolo di Busseto allo IAT- Busseto – P.zza Giuseppe Verdi 10 tel 0524 92487 o telefonando al 3405233789 (segreteria FFC) oppure mandando una mail all’indirizzo fidenzaforchildren@gmail.com