Altro weekend con le mostre e gli eventi del ColornoPhotoLife

Il ColornoPhotoLife si avvia al termine, dopo oltre due mesi di appuntamenti. E il weekend in arrivo vede protagonista l’Aranciaia dove sabato 12 novembre alle 17 si avrà il finissage, con gli autori, della mostra “Per Aqam” (attraverso l’acqua) del gruppo fotografico IdeaImmagine di Piacenza. “La fotografia è un incontro – commentano -. Attraverso (per) un incontro con l’Acqua, undici fotografi e fotografe del collettivo piacentino (Giuseppe Balordi, Camilla Biella, Enrico Caccialanza, Giovanni Calori, Silke Erndt, Mara Ghiotti, Franco Merli, Tiziano Olivotti, Gianlorenzo Peralta, Massimo Proia, Marisa Via) si sono interrogati sui differenti significati che la ricerca su quest’elemento fondamentale ha portato a scoprire. Nella sacralità del rito battesimale, nelle vibrazioni delle onde o nella semplicità di uno sguardo verso il mare, gli autori e le autrici hanno esplorato il rapporto che lega ogni essere vivente con questa fonte di vita, alimentare, spirituale, simbolica”. A seguire (alle 17.30) verrà presentato il nuovo numero della rivista fotografica 3 di Zero: “The River”. Il numero tre della rivista propone un’indagine fotografica sul Grande Fiume - il Po – in cui la fotografa Annamaria Belloni, piacentina d’adozione, ha coinvolto un gruppo di autori che abitano lungo tutto il corso del fiume: da Torino a Reggio Emilia e oltre. Il progetto ha voluto approfondire la conoscenza con il territorio fluviale, attraverso scatti che toccassero aspetti noti e meno noti del territorio che ci circonda. La selezione dei progetti si è concentrata su lavori che andassero oltre la semplice fotografia di paesaggio e si soffermassero invece su aspetti diversi, come ad esempio la visuale costantemente “tagliata” dagli argini, gli animali che li popolano, la devastazione provocata dal fiume in piena, le nebbie che non sono più quelle di una volta o il progetto della ciclovia fluviale da Torino a Venezia, ad esempio. “Affrontare il tema del grande fiume – precisa Belloni - ci ha quindi anche riavvicinato alla nostra tradizione cinematografica e letteraria, portandoci a rileggere i testi di Gianni Celati, per esempio, con un’attenzione nuova, a ripensare alle sue scorribande con l’amico Luigi Ghirri, che tanto ha influenzato anche il nostro modo di intuire il paesaggio e più in generale di pensare la fotografia”.

Domenica 13 terminerà il photo contest per Instagram “#ilsorrisochenonsidimentica2022” la cui premiazione avverrà il 19 novembre alle 18.15 al MUPAC (info e regolamento sui siti web www.colornophotolife.it e www.sostegnoovale.it). Alle 18, sempre in Aranciaia, si recupera “In a Life Time”. Un progetto che unisce poesia, musica, fotografia e narrazione a cura di Sandro Pezzi. Attraverso le canzoni di grandi autori irlandesi da Van Morrison ai Pogues, dagli U2 ai Waterboys, passando per i Clannad. Racconti e storie di vita comune, tra immaginario e letteratura, tra paesaggio e illustri poeti, suonati e interpretati da una formazione assolutamente originale, con arrangiamenti di grande atmosfera. Le mostre fotografiche allestite in Aranciaia sono visitabili per l’ultimo weekend: al piano terra la collettiva “World Water Day Photo Contest”, “Leaves” di Stefano Sabene e le collettive a tema “L’acqua fonte di vita”; al piano superiore (MUPAC): “Piena di grazia” di Ilaria Sagaria, “Love Givers” di Simone Cerio, “Cosmi” di Alessandro Gattuso, “Alberto Sordi - L’umanità fragile” e “Il Mississippi di William Ferris”. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 con ingresso gratuito. Ultimi giorni anche per visitare altre 15 mostre fotografiche esposte in alcuni esercizi commerciali della cittadina. Aperte anche le mostre in Reggia: “La crisi del lago Ciad” di Marco Gualazzini (aperta fino all’8 gennaio 2023 il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e “L’arte di ritrarre gli artisti” di Nino Migliori (fino al 10 aprile 2023 tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingresso a pagamento).

Per informazioni ulteriori si consiglia di visitare il sito del festival www.colornophotolife.it.