Concerto gratuito di Annalisa all'Euro Torri

Giovedì 5 luglio in piazza sud dalle 21, Annalisa si esibirà nel suo "Bye Bye live tour" sul palco di Euro Torri.

I suoi successi più belli e le hit estive saranno la colonna sonora di una serata indimenticabile.

Per l'occasione i negozi saranno aperti fino a mezzanotte.

CONCERTO GRATUITO





ANNALISA

Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa inizia a studiare chitarra classica all’età di 6 anni e flauto traverso a 16 anni. «A 13 anni ho trovato la mia dimensione nel canto grazie a Danila Satragno, vocal coach e corista e fisarmonicista nell’ultimo tour di Fabrizio De Andrè, che mi ha insegnato la tecnica vocale e a suonare il pianoforte come strumento didattico».

A cavallo fra il 2010 e il 2011 Annalisa torna a “scuola”. Partecipa alla decima edizione di “Amici”: arriva in finale e si aggiudica il Premio della Critica. «Mi ricordo i duetti con Fiorella Mannoia, Mario Biondi, Alessandra Amoroso e perfino Christian De Sica. Tutte esperienze indimenticabili che mi hanno aiutata a maturare, ma l’emozione più forte l’ho provata quando ho cantato un medley di “Quello che le donne non dicono” e “Notti di maggio” con la Mannoia, uno dei miei punti di riferimento più importanti. Mi onora che Fiorella abbia detto che ci teneva a cantare proprio con me». Da quella trasmissione il successo arriva prorompente con album e singoli premiati dagli addetti ai lavori.