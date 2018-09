Arriva l'Harlem Gospel Choir

Domenica 23 dicembre all’Auditorium Niccolò Paganini, grazie a ARCI PARMA e CAOS Organizzazione Spettacoli, arrivano per la prima volta a Parma gli HARLEM GOSPEL CHOIR, il più famoso coro gospel d'America, nonché uno dei più longevi.

Dal 1986, Allen Bailey e il suo coro, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, gira il mondo condividendo la gioia nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. Ormai di casa nel nostro Paese, registrano ogni anno concerti esauriti ovunque!

In oltre 25 anni di grandiosa carriera gli Harlem Gospel Choir hanno sempre cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e persone.

Il Coro ha cantano per la Famiglia Reale, il Presidente Obama, Nelson Mandela, Elton John, due Papi e all'International broadcast memorial per Michael Jackson.

Vere e proprie superstars hanno voluto inoltre collaborare con loro: da Andre Rieu a Diana Ross, da Bono ai The Chieftains, da Lyle Lovett a Josh Groban ai Gorillaz.

Gli U2 li hanno ribattezzati “Angels in Harlem” in apprezzamento all’interpretazione magnifica di “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” che hanno inciso insieme nel 1988. Da allora gli “Angels of Harlem” Gospel Choir hanno fatto tour nazionali ed internazionali. Hanno ben meritato, grazie al loro autentico spirito gospel di gioia, la fama di essere gli “Angelic Ambassadors of Harlem”.

La partecipazione del pubblico è parte integrante di ogni show del coro. Ogni concerto è un giro di montagne russe di canto e danza. Le loro armoniose canzoni d’amore, di speranza e di ispirazione, toccheranno in profondità l’anima degli spettatori con un’iniezione di vitalità e di gioia.

Biglietti in prevendita: sono disponibili da martedì 25 settembre tramite il circuito www.ticketone.it e presso le abituali prevendite:

ARCI Parma Via Testi, n. 4 – Parma

Music Mille Piazza Arturo Balestrieri, 5/A - Parma



Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214 – info@arciparma.it