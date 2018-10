Mario Biondi e i Quinto Rigo al Teatro Regio il 15 dicembre

"E sperimentazione sia! Ho pensato ad un connubio tra il moderno progressive dei Quintorigo, la maestria Jazz-Fusion di Federico Malaman, la grande conoscenza dei sound elettronici e l’esperienza nella pop music di Massimo Greco unita alla giovane e potente arte del diciassettenne Tosh Peterson alla batteria. L’idea è quella di rinnovare e potenziare un repertorio consolidato e fonderlo con novità piene di colori e sounds accattivanti per questo tour teatrale. Vi invito a condividere questa esperienza con noi".

Così Mario Biondi annuncia che ad accompagnarlo nelle date di dicembre dell’imminente tour teatrale sarà una speciale super band composta da: Quintorigo, Federico Malaman, Massimo Greco e Tosh Peterson. Una collaborazione che nasce sul palco dell’Umbria Jazz di Perugia lo scorso 21 luglio dove Mario è stato headliner della serata. Graditissimi ospiti sul palco sono stati in quell’occasione proprio i Quintorigo che hanno arricchito di nuove sonorità alcuni dei brani in scaletta.

Il fortunato incontro artistico prosegue nel tour teatrale e da vita anche a un nuovo brano inedito di Mario Biondi che sarà in radio dal 9 novembre: “I wanna be free” scritto da Mario Biondi e Max Greco (musica), Jeff Cascaro e Robin Meloy Goldsby (testo) prodotto da Mario Biondi e Max Greco, registrato al Q studio di Milano, mixato da Mo Husler a Londra e masterizzato agli Abbey Road Studios.

In attesa di incontrare il pubblico italiano, Mario Biondi ha impegnato gli ultimi mesi in un fittissimo tour europeo (26 date in 13 paesi) attualmente ancora in corso.

Il concerto di Mario Biondi, come già annunciato, in programma sabato 15 dicembre al Teatro Regio di Parma, fa parte della nuova attesissima stagione della rassegna “Tutti a Teatro 2018/2019”. La rassegna, giunta alla sua quinta edizione, è realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con la direzione artistica di Marcello Fava.

Biglietti in prevendita: sono disponibili tramite il circuito ticketone e presso l’Arci Provinciale di Parma - (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521/706214 – info@arciparma.it