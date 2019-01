Calciobalilla, torneo in memoria di Simone Sorrenti

Sono aperte le iscrizioni al torneo di calciobalilla promosso dal circolo Arci Sutarco di Soragna in ricordo di Simone Sorrenti, il 36enne del paese tragicamente scomparso lo scorso 16 novembre in un incidente stradale avvenuto tra il capoluogo comunale e la frazione di Diolo. Il primo «memorial Mone» si giocherà nella serata di giovedì 31 gennaio, con inizio alle 21, nello stesso locale soragnese: la quota per l’iscrizione, da effettuarsi entro il 29 gennaio, è di dieci euro a coppia. L’evento – comprensivo anche di buffet - è aperto anche a coloro che non parteciperanno al torneo: info e iscrizioni sulla pagina Facebook del circolo Arci Sutarco, alla mail arcisutarco@gmail.com o al numero 335-8238198.

m.d.