Il tour di Ermal Meta arriva a Langhirano

Ermal Meta, vincitore della 68° edizione del Festival di Sanremo, come già annunciato, arriverà sabato a Langhirano col nuovo tour «Non abbiamo armi», che proseguirà con altre date in Italia, fino al 4 ottobre a Lugano, in Svizzera.

Il concerto, che rientra nella programmazione della ventunesima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, si terrà sul palcoscenico allestito in piazzale Celso Melli e avrà inizio alle ore 21.30.

Una nota fa sapere che si tratta di «una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo; 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana».

Del resto, il 37enne Ermal Meta è da annoverarsi tra le penne più illuminate dell’ultimo decennio; solo negli ultimi 5 anni, 8 dischi di platino e 7 ori. Il 2018 per il cantautore, nato in Albania e naturalizzato italiano, è partito davvero alla grande con la vittoria al 68esimo Festival di Sanremo con la canzone «Non mi avete fatto niente», presentata in coppia con Fabrizio Moro. Il brano, scritto a sei mani con Andrea Febo ha vinto a furor di popolo. La canzone è stata affiancata da un video emozionante, realizzato da un gigante del cinema italiano come Michele Placido. Dopo l’esibizione sul palco del concerto del 1° maggio a Roma, Ermal Meta è partito per la volta di Lisbona dove è stato impegnato all’Eurovision Song Contest, rappresentando l'Italia appunto in coppia con Fabrizio Moro. Meta parlando della loro esibizione ha detto che è stata sobria e allo stesso tempo di grande impatto, tutta incentrata sul significato del brano, inno alla vita contro ogni atto di terrorismo, guerra e violenza, ispirato alla lettera scritta dal partner di una delle vittime della strage avvenuta al Bataclan di Parigi nel novembre 2015. Semplicità: questo l’ingrediente vincente della coppia Meta-Moro che non disattende le aspettative e, oltre ai fedelissimi italiani, conta già una buona fetta di fan stranieri.

I biglietti per il concerto a Langhirano sono in vendita presso le abituali prevendite: Arci Parma via Testi; Music Mille piazza Arturo Balestrieri, Parma Point via Garibaldi, 18 Parma; bar Il Gambero via Tanara, 1 Langhirano; Serendipità via San Martino 2 Traversetolo. I biglietti sono disponibili anche sul circuito www.ticketone.it. Biglietto: posto unico euro 25 più diritti di prevendita.

Per informazioni: Arci Parma e Caos Organizzazione Spettacoli 0521-706214 - info@arciparma.it