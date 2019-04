Formaggio, cioccolato e... tanti fiori. Cosa fare sabato? Ecco l'agenda

BADIA CAVANA

VISITE GUIDATE AL COMPLESSO MONUMENTALE

Il complesso monumentale di Badia Cavana è aperto: visite guidate gratuite con partenza ogni ora il sabato dalle 15 alle 18 (inizio ultima visita alle 17) (oltre la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

BORGOTARO

RACCOLTA DI RIFIUTI NELL'OASI DEI GHIRARDI

Sabato dalle 10 all’Oasi dei Ghirardi sarà possibile partecipare a una giornata di raccolta di tutto ciò che inquina all’interno della Riserva. Prenotazione obbligatoria al numero 349-7736093.

BUSSETO

AIUTARE LE SPECIE IN VIA D'ESTINZIONE IN AFRICA

Un pranzo insieme per contribuire attivamente alla salvaguardia delle specie in via d’estinzione in Africa. «Aperhino – un pranzo per la conservazione» è il titolo dell’iniziativa che si terrà all’hostaria Laghi d’Argento ed è aperto a tutti. Per informazioni e per aderire all’iniziativa è possibile contattare il numero 052497241.

COLLECCHIO

ARRIVA LA FIERA «FORMAGGIO E COMPAGNIA»

«Formaggio e Compagnia», la fiera che riunisce le principali aziende produttrici del parmigiano-reggiano del territorio assieme ad altri numerosi produttori di formaggi vari e tipicità del territorio comunale, è in dirittura d’arrivo: l’evento enogastronomico, organizzata dall’assessorato al turismo e alle attività produttive del comune di Collecchio in collaborazione con il «Caseificio Gennari», si svolgerà in piazza Repubblica in questo fine settimana. La fiera offre la possibilità di divertirsi e degustare, fare acquistare consumare prelibatezze di qualità e sarà visitabile sabato dalle 15 alle 20 (e domenica dalle 10 alle 19). Per tutta la durata dell’evento in piazza Repubblica saranno allestiti dei gazebo che ospiteranno gli stand al fine di consentire lo svolgimento della fiera anche in caso di maltempo. Vi sarà anche la possibilità di fare shopping nei negozi del centro che, per l’occasione, saranno aperti. «Quest’anno – ha detto l’assessore al turismo e alle attività produttive Elena Levati - abbiamo cercato di dare una veste rinnovata e più accogliente alla fiera e di arricchirla con espositori nuovi cercando di selezionarli puntando sulla qualità dei prodotti e sulla diversificazione dell’offerta. Sarà anche presente uno stand del Centro Commerciale Naturale per promuovere l’attività che i commercianti locali stanno portando avanti. Nello spirito di fare festa, sempre in piazza Repubblica, vi sarà anche un’esibizione di balli country».

sabato I GUITTI DI ROBERTO VENERI AL CRYSTAL

sabato sera alle 21, al cinema-teatro Crystal la compagnia «I Guitti di Roberto Veneri» porterà in scena «Provì a stär séri sa si bon!». Il ricavato sarà devoluto all’Avoprorit.

COLORNO

GIARDINAGGIO A COLORNO APRE «NEL SEGNO DEL GIGLIO»

Ha preso il via (apertura alle 10) la 26ª edizione della mostra mercato del giardinaggio di qualità «Nel segno del giglio» nel Parco storico della Reggia. Tanti i vivaisti espositori che ritornano da tempo per proporre le novità di settore ma anche new entry specializzati in piante bio, in cactus spettacolari e, per la prima volta, collezionisti di piante d’appartamento originali, per una manifestazione che punta sempre più alla qualità oltre che alla novità. Fra le nuove iniziative, una serie di «Balconi d’Autore», per offrire soluzioni perfette a chi non ha specifiche conoscenze di giardinaggio o a chi, già esperto, cerca nuove suggestioni. Particolare cura verrà dedicata alla realizzazione di una rotonda stradale a bassa manutenzione, per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di abbellire l’ambiente urbano ma soprattutto di restituire alle città il verde. Artigiani di vario genere, selezionati per la loro creatività e mai banali, proporranno accessori da giardino e da casa. Libri specializzati e riviste sul verde soddisferanno le curiosità di tutti gli appassionati mentre aziende agricole specializzate in biodiversità e agricoltori custodi stupiranno con esclusivi prodotti del territorio. Tante le curiosità da assaporare tra gli stand dove sarà possibile trovare nuovissimi vasi e cassette in polistirene, robusti, leggerissimi e quindi adatti a balconi e terrazzi. Ed ancora antiche razze di animali: galline, furetti, pecore, maiali neri, asini romagnoli, tacchini del Ducato e conigli da compagnia. Ci saranno inoltre pollai design. Sempre tra le curiosità si potrà scoprire cosmesi naturale a base di erbe ma anche di latte d’asina; il salottino arabo, col rituale del narghilè, decorazioni e body art con l’hennè ed, ancora, «vade retro botulino», lezione didattica per imparare a realizzare conserve dolci, agrodolci, salate e sottoli senza rischi per la salute. Tra gli eventi collaterali da ricordare la mostra fotografica di Sergio Picollo sulla flora spontanea del parmense, completata dall’esposizione del progetto Unaduos, libro fotografico sui gelsi padani realizzato dalla fotografa Erika Sereni, davvero fuori misura: 5,5 metri. Verranno proposte passeggiate guidate con esperti agronomi alla scoperta degli alberi di Maria Luigia; dimostrazioni di potature in arrampicata a cura degli Arbonauti, gruppo di arboricoltori free climbers che si occupano della completa gestione dell’albero, in ogni sua fase di sviluppo. Inoltre, sarà possibile scoprire come si fa una vera e propria visita medica alle piante: grazie a un tomografo, strumento simile alla Tac utilizzata per gli esseri umani, Mauro Carboni e il suo staff di agronomi abilitati mostrerà come si riconosce lo stato di salute e i rischi di cedimento di un albero, senza ricorrere a inutili e dannose potature preventive. questa mattina una giuria di esperti premierà i due settori: le piante e gli allestimenti. A seguire, unitamente al Garden club, verrà assegnato lo storico premio Ippolito Pizzetti.

I servizi - La mostra è aperta fino a domenica

La mostra mercato è aperta fino a domenica con orario continuato dalle 10 alle 19. Il costo del biglietto d’ingresso è di 8 euro intero; ridotto, 6 euro, per universitari muniti di tesserino e gruppi di almeno 15 persone; gratuito under 14 anni, portatori di handicap e accompagnatore e per gli alunni dei plessi scolastici di Colorno. E’ previsto il deposito piante custodito per lasciare le piante prima del ritiro e il servizio di carriole assistito. La Tata Simo sarà a disposizione gratuitamente per intrattenere i bambini di tutte le età nell’atelier “Fiori e Colori”. La piccola ristorazione sarà a cura del noto chef stellato Massimo Spigaroli. Un altro punto ristoro è affidato all’azienda agricola Ca’ Mezzadri, che si occupa dell’allevamento del Suino Nero di Parma.

FELEGARA

SERATA DANZANTE AL CIRCOLO LA LOCOMOTIVA

Serata danzante sabato al Circolo La Locomotiva Bruno Molinari. Dalle 21 musica dal vivo con l’Orchestra Giovanni e Donatella.

FELINO

sabato COMMEDIA DELLA «FAMIJA PRAMZANA»

sabato i sera alle 21, il teatro comunale ospiterà la commedia dialettale «Dedlà ‘dl’intensjòn» che sarà proposta al pubblico dalla compagnia della «Famija Pramzana». E’ l’ultimo appuntamento della rassegna dialettale promossa dal Comune di Felino.

FONTANELLATO

FAVOLANDO IN UNA STANZA IN BIBLIOTECA

«Storie su... piselli, lupi e e ranocchi innamorati» sabato dalle 16,30 nella biblioteca comunale per l’appuntamento di «Favolando in una stanza», rassegna di letture animate dedicate ai bimbi fino a 6 anni. Ad intrattenere i piccoli ospiti saranno come sempre i clown del gruppo «Gli Sregolati» della Croce Rossa che proporranno, al termine delle letture, un laboratorio creativo di preparazione all’evento Biblio in festa in programma per sabato 8 giugno. La partecipazione dei bambini al pomeriggio tra libri e giochi è gratuita.

FORNOVO

«OCCHI DI BOTTEGA» E INAUGURAZIONE DI UNA MOSTRA

sabato dalle 15,30, da piazza Matteotti, l’Ufficio turistico IAT organizza il percorso urbano «Occhi di bottega», una visita itinerante alle attività commerciali e artigianali del centro storico che racconteranno la loro esperienza e i «segreti» del loro mestiere. Alle 17,30 inaugurazione della mostra di pittura di Mattia Fiordispino e Ioana A. Giuchici. Rinfresco finale per tutti.

MEDESANO

«UN GIOCO DA RAGAZZI» AL TEATRO BARATTA

«Un gioco da ragazzi» e per tutta la famiglia sabato al teatro parrocchiale Baratta dalle 15 alle 19. Si alterneranno giochi e animazione per i ragazzi con i Timbalero Group di Felegara, le favole della raccontastorie Gabriella, le marionette della compagnia i Sognambuli, le favole in valigia e spettacoli di magia con il mago Luca.

NOCETO

L'ORCHESTRA BATTAINI E CONTI AL CIRCOLO AVIS

C’è l’Orchestra Battaini e Conti sabato al Circolo Avis di Noceto alle 21. Musica dal vivo per accompagnare la serata di ballo liscio e balli di gruppo.

CONCERTO IN ONORE DI MODUGNO AL TEATRO MORUZZI

Concerto omaggio a Domenico Modugno sabato alle 21 al Teatro Moruzzi in occasione del 25° anniversario della scomparsa. Protagonisti gli allievi e i maestri della scuola di musica il Podio.

PARMA

MUSICA NEL SEGNO DEL «RECORD STORE DAY»

Tre giornate all’insegna di imperdibili dj set, aperitivi, mostra-mercato di dischi in vinile, articoli da collezione e molto altro ancora. sabato è fissata la giornata clou dei festeggiamenti: andrà in scena, infatti, la dodicesima edizione del «Record store day», una giornata celebrata, a livello internazionale, il cui scopo è quello di celebrare i negozi di dischi indipendenti in tutto il globo. Da sei anni, ormai, l’associazione culturale «Vinylistic», nata a Parma nel 2010, è in prima fila nell’organizzazione di eventi ad hoc in calendario in questa speciale giornata anche nella nostra città.

Il clou sarà, come detto, sabato mattina con i primi vinili che «gireranno» all’Euro Torri, dalle 10, dove ha sede il «Music Mille» con quattro dj set ad accompagnare la fiera del disco con la compravendita tra privati di vinili usati: Raffaele Santi, Robert Passera, Davide Landini e Davidino e, infine, nel tardo pomeriggio Graziano G. Alle 11, invece, si accenderanno giradischi e microfoni di «Radio Station» alla Feltrinelli del Barilla Center con Andrea Carpi e Andrea Giubellini mentre alle 17, negli spazi della Feltrinelli di strada Farini, si esibirà Mauro Franceschini che lascerà poi la consolle alle 18.30 a Robi Bonardi in collaborazione con Andrea Gabbi. Dalle 18 l’aperitivo dei parmigiani sarà accompagnato da diverse proposte sempre 100% vinile: all’Evolution Bar divertimento assicurato con Alberto Bolognesi, Michelangelo Gianvittorio e Andrea Cotti mentre al Gran Caffè Dei Marchesi suoneranno Carlo C. & Delux. Dalle 19 invece all’Hub Café Emiliano La Braca e L’Ikeet cercheranno di far divertire. Al Sòdo invece si celebrerà il rock col dj set di Luca Adorni che precederà l’esibizione live della «Back to Billy Band». Domenica altri appuntamenti serali.

PIAZZA GHIAIA, TRE GIORNI NEL SEGNO DEL CIOCCOLATO

Tre giornate all’insegna di cooking show, degustazioni, laboratori per bambini, lezioni di cioccolato per adulti e tanto altro ancora. Sabato, (anche domenica e lunedì) in piazza Ghiaia torna «ChocoMoments Parma», la festa del cioccolato artigianale, organizzata da «Chocomoments» e «Bi&Bi Eventi». Un viaggio nella lavorazione del cioccolato artigianale, dalle fave di cacao al cioccolatino finito. Protagonisti i bambini che vestiranno i panni dei maestri cioccolatieri partecipando ad un laboratorio didattico nel quale giocheranno con il cioccolato cimentandosi nella realizzazione di cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Si chiama «Choco Baby» ed è l’attrazione principale della Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza «Choco World Educational». Nel laboratorio della durata di 30 minuti circa ci sarà una parte teorica: una lezione interattiva caratterizzata da domande e risposte per ottenere il coinvolgimento diretto dei bambini sulla storia del cioccolato, la geografia dei luoghi dove si trovano le piantagioni di cacao pregiato, con tutte le nozioni sulla provenienza delle fave di cacao e le procedure di lavorazione artigianale a freddo in tutte le sue fasi dalla tostatura alla cioccolatino finito; mentre nella parte pratica, i bambini potranno mettere le mani in pasta e realizzare con l’aiuto di formine e saccapoce degli ottimi cioccolatini che potranno portare a casa (il costo del laboratorio è di cinque euro). C’è grande attesa anche per la mostra-mercato del cioccolato con stand aperti sabato, dalle 17.30 alle 23, domenica e lunedì altri appuntamenti.

PARMA STREET MAGIC, sabato IN CENTRO GRANDI EMOZIONI CON CINQUE MAGHI

Uno, due, tre e… abracadabra. Ritorna a Parma l’evento più magico dell’anno tanto amato da grandi e piccini. sabato la magia invaderà le strade del centro in occasione della sesta edizione del Parma Street Magic: piazza Garibaldi, piazza Ghiaia, piazza della Steccata, piazza Duomo e via Imbriani vicino alla chiesa dell’Annunziata ospiteranno, dalle 10 alle 22, cinque tra i migliori esponenti dell’arte magica italiana e internazionale. Direttamente dall’Accademia di Masters of Magic, Raul Camaguey (campione del mondo di Street magic), Flash Gonzalez, Samuel Barletti (ventriloquo di fama mondiale), Matteo Cucchi e The Charming Jay dalla Corea del Sud si esibiranno in 25 spettacoli di strada per una giornata di gioco, colori e divertimento per tutti. «Un evento davvero speciale da sempre molto atteso dalla città. E che attraverso l’arte fa rivivere il centro storico, attirando tante famiglie» commenta l’assessore Cristiano Casa. La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con l’illusionista Walter Rolfo, fondatore di Masters of Magic e il supporto di Conad, si concluderà poi alle 21 con un Gran Gala in Piazza Ghiaia. Anche se quest’anno ci sarà una novità. «Oltre ai tradizionali show di magia, nati con lo scopo di suscitare stupore e meraviglia utilizzando pochi semplici oggetti, alcuni artisti proporranno in strada dei veri e propri spettacoli teatrali» aggiunge Walter Rolfo. Ma le sorprese non sono finite. «Ad ogni mago daremo alcune margherite colorate da distribuire al pubblico - spiega Veronica Corchia, Responsabile Relazioni Esterne e Csr di Conad Centro Nord. – E alla fine i bambini che avranno raccolto almeno quattro margherite di colore diverso potranno recarsi, entro il 20 aprile, nei nostri punti vendita per ritirare un magico regalo in omaggio».

IL FILODIJUTA UOVA DI PASQUA PER LE SCUOLE IN BANGLADESH

Fino a Pasqua saranno in vendita uova al latte e fondente, campane al latte, chiocce al latte e fondente con uova di zucchero dell’associazione «Il Filodijuta» di Baganzola che sostiene i progetti scolastici delle cinque scuole di villaggio in Bangladesh.

AUDITORIUM TOSCANINI sabato CONCERTO BENEFICO DELLA TNT

sabato sera alle 21, concerto benefico della «Tnt rock-blues band» all’auditorium Toscanini di via Cuneo. Sarà l’occasione per festeggiare i 50 anni della band nostrana a suon di rock. Il ricavato del concerto andrà a sostenere le attività dell’associazione di promozione sociale «Progetto Famiglia». Ingresso a offerta libera.

FIERE, TUTTI I GATTI PIÙ BELLI E RARI DA AMMIRARE

Sabato (e domenica), dalle 10 alle 18.30 le Fiere di Parma ospiteranno «Star Cats 2019», la mostra ed esposizione internazionale di gatti appartenenti a razze pregiate che arriveranno da tutta Europa. I migliori soggetti saranno descritti per razza e fatti sfilare in passerella durante il «Best in Show» che prenderà il via alle 16 in ambedue i giorni. Premiazioni con coppe, coccarde e… croccantini. sabato a partire dalle 14, si svolgerà, inoltre, il convegno tenuto dalla dottoressa Francesca Serena sul tema «L’inserimento del cucciolo in una nuova famiglia». Presenti alla due-giorni della kermesse felina anche alcune associazioni animaliste che operano a favore dei quattro zampe abbandonati: l’associazione onlus «I Gatti di Maria Luigia» proporrà una bancarella per la raccolta di fondi a favore dei 180 gatti ospiti dell’Oasi felina di Beneceto e l’immancabile Felix, il gatto «a trazione anteriore» accompagnato dalle Guardie Zoofile Oipa e da altri gatti disabili che vengono curati amorevolmente dalla volontaria Claire Cena. Sarà in funzione il bar e il ristorante self service. Si potranno trovare anche stand per fare shopping.

ESCURSIONE sabato POMERIGGIO «PARMA VISTA DALLA PARMA»

Si chiama «Parma vista dalla Parma» ed è la suggestiva passeggiata guidata che si terrà sabato . Il ritrovo è fissato alle 16.30 all’ingresso del Parco Ducale di fronte al ponte Verdi e poi si proseguirà, sempre in area golenale, fino al ponte Caprazucca per poi tornareindietro fino al ponte Delle Nazioni. E’ un progetto condotto da Giacomo Galli, guida turistica ed escursionistica autorizzata. Prenotazione obbligatoria.

AIL TORNA L'APPUNTAMENTO CON DIAMO VITA ALLA RICERCA

Venerdì, sabato e domenica, dalle 9.30 alle 19, andrà in scena nuovamente l’appuntamento «Diamo Vita alla ricerca», la manifestazione promossa dalla sezione di Parma dell’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (Ail). La manifestazione è realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari che offriranno le uova di cioccolato, a fronte di un contributo minimo associativo di 12 euro.

TEATRO REGIO sabato SERA L'ORCHESTRA «PISTAPÒCI»

sabato sera alle 20.30 il palco del Teatro Regio sarà invaso dall’Orchestra Pistapòci: una spettacolare formazione composta da oltre duecentocinquanta bambini e ragazzi, di un’età compresa fra gli otto e i diciassette anni. Si tratterà, in realtà, di quattro gruppi che si alterneranno di fronte al pubblico proponendo uno spettacolo a dir poco suggestivo. L’iniziativa è promossa con il sostegno del Comune.

VICOMERO, CONCERTO E RACCOLTA DI FONDI PER LA CHIESA

sabato sera alle 21, la chiesa di Vicomero ospiterà il «Concerto per Vicomero» in cui sarà promossa una raccolta fondi per la ristrutturazione della chiesa. Si esibiranno: il coro «Il Pellegrino» e la corale «Don Arnaldo Furlotti», diretti da Gregorio Pedrini con l’accompagnamento all’organo di Alberto Mazzoli e di Francesco Zarba al clarinetto; ci saranno anche Daniela Zilioli (soprano), Federico Bonghi (tenore) e Fabio Bonelli (basso). Ingresso libero.

IL CASTELLETTO, SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA SILVANO & MAURO

Serata danzante con l'orchestra di Silvano & Mauro sabato , dalle 21.30, al circolo Il Castelletto. Info e prenotazioni 340 2691601.

SOUND CAFÈ, sabato DJ ELVIS

sabato sera, invece, dopo la cena spazio alla serata latina in compagnia del dj Elvis e suggestiva animazione. Informazioni: 347 9265348 o 0521 941384.

PASSEGGIATA «PARMA DOLCE SWEET TOUR» CON MARIA LUIGIA

Una passeggiata «in compagnia» di Maria Luigia D’Austria per conoscere i suoi luoghi e assaporare l’atmosfera dei suoi tempi. «Parma Dolce Sweet Tour»: questo il titolo della visita guidata di sabato . Il ritrovo è alle 14.45 allo Iat in piazza Garibaldi per poi dirigersi al museo Lombardi, interno Chiesa della Steccata, teatro Regio, piazza Duomo e Casa della Musica.

CORCAGNANO; AL «MAGLIANI» WORLD VOICE DAY

sabato alle 18.30, sul palco del teatro Magliani di Corcagnano andrà in scena la sesta edizione del «World voice day»; Ingresso libero.

BIBLIOTECA ALPI, DIVERTIMENTO CON IL TORNEO DI «KING OF TOKYO»

sabato alle 15.30, alla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, di vicolo delle Asse, divertimento con il torneo di «King of Tokyo», il celebre gioco da tavolo di Richard Garfield che ha venduto più di un milione di copie. Per il vincitore ci sarà un premio… mostruoso. L’evento - rivolto a tutti a partire dagli otto anni in su - è organizzato in collaborazione con «Mancalamaro» e «Orso Ludo». A partire dalle 15.30 ci si potrà iscrivere. Ingresso libero.

CARIPARMA, LABORATORIO PER BAMBINI ALLA FONDAZIONE

sabato alle 16 nella sede di Fondazione Cariparma (Strada al ponte Caprazucca) è previsto il laboratorio didattico per bambini (dai 3 ai 5 anni) “Io in museo”; ingresso libero; è gradita la prenotazione all’indirizzo mail: guide@fondazionecrp.it

CSAC, INAUGURAZIONE DI «NUOVE FIGURE IN UN INTERNO»

sabato alle 10, nella Sala delle Colonne dell’Abbazia di Valserena, sede dello Csac (Centro studi e archivio della Comunicazione dell’Università di Parma) inaugura la mostra «Nuove figure in un interno» a cura di Paolo Barbaro, Cristina Casero e Claudia Cavatorta, nell’ambito dell’edizione 2019 di «Fotografia Europea» dal titolo «Legami. Intimità, relazioni, nuovi mondi». sabato si potrà visitare gratuitamente la mostra fino alle 23.

WORKOUT PASUBIO, APPUNTAMENTO CON IL MERCATINO DELL'ABBIGLIAMENTO

Da venerdì al Workout Pasubio. dalle 16 alle 19, nuovo appuntamento con il mercatino di abbigliamento «Re Pop» e il mercatino dei produttori agricoli biologici MercatiAmo. Alle 20.30, concerto della band «Legno». Ingresso libero. Appuntamento anche domenica.

BAGANZOLA, SCHIFITOMBOLA SOLIDALE ALL'ARCI GOLESE

sabato sera alle 21, nel circolo Arci Golese di Baganzola andrà in scena una «Schifitombola» solidale: Il ricavato andrà all’associazione «Giocamico» che si occupa di portare momenti di svago e divertimento ai piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico di Parma. Il gioco è molto semplice: i partecipanti potranno portare incartati, con fogli di giornale o carta regalo, tutti quegli oggetti che hanno in casa e se ne vogliono disfare: ecco proprio quegli oggetti diventeranno premi-regali della tombola.

THE CLEBBINO, INAUGURA MOSTRA DI NONOSKA97 E MELISSA HONEM

Inaugura oggi alle 18, nello Spazio The Clebbino in Borgo del Naviglio, la mostra dei giovani artisti Nonoska97 e Melissa Honem dal titolo «Melissa in The Clebbino» Resterà visibile fino al 19 aprile con orari di apertura sabato e anche domenica.

PROVINCIA

CASTELLI DEL DUCATO: VISITE GUIDATE, GIOCHI E MOSTRE

E’ un fine settimana tra arte, giochi in castello e visite guidate quello proposto da venerdì a domenica nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli.

sabato - alle 19, 20, 21, 22 e 23 - divertimento assicurato al castello di Varano De’ Melegari con l’evento denominato «Cluedo: delitto in castello»: è un avvincente evento investigativo che permetterà ai partecipanti di vestire i panni di novelli detective. Guidati da un ispettore dell’Interpol, si avrà l’occasione di esplorare il castello, incontrare diversi personaggi, raccogliere indizi ed assistere a scene cruciali, portando man mano alla luce i segreti che permeano l’intera vicenda e svelandone i retroscena. Il tour si concluderà con l’immancabile ritrovamento della vittima, a fronte del quale sarete chiamati a formulare la vostra accusa, individuando l’assassino, il suo movente e l’arma usata per l’omicidio. Prenotazione obbligatoria.

sabato - alle 15, 16 e 17 - e domenica - alle 10.30, 11.30, 15, 16 e 17 - al castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino si potrà visitare «Ricordi di famiglia», racconti di vita quotidiana e testimonianze storiche attraverso una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie d’epoca della famiglia Pallavicino. La mostra è inclusa nel percorso della visita guidata al castello.

Domenica, alle 18, alla Reggia di Colorno è prevista la «Visita guidata speciale arti decorative della Corte ducale» per consentire ai visitatori di approfondire la conoscenza degli arredi che valorizzano il Piano Nobile.

Al Labirinto della Masone di Fontanellato, invece, venerdì, sabato e domenica - dalle 10.30 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 18 - si potrà visitare la mostra «La maniera emiliana-Bertoja, Mirola, da Parma alle Corti d’Europa».

Domenica, alle 15.30, al castello di Torrechiara, spazio all’esplorazione guidata «Animali fantastici»: i bambini e i ragazzi di ogni età, verranno accompagnati in castello e coinvolti in un gioco-esplorazione, con l’ausilio di mappe e bussole, saranno accompagnati da un’intrepida guida e andranno alla ricerca delle magiche o mostruose creature che si nascondono tra i grandi affreschi nelle sale del castello di Torrechiara. Prenotazione obbligatoria. Domenica al castello di Torrechiara si potrà anche scegliere fra tre diverse proposte di visite guidate: alle 10.30, alle 11.45 e alle 14.30 visita in abiti medievali «Bianca e la corona sospesa» mentre alle 11 debutterà la nuova visita tematica «Le cortesie, le audaci imprese io canto...» dedicata al grande amore tra Bianca Pellegrini e Pier Maria Rossi, celebrato nella Camera d’Oro; alle 15.30, al castello di Torrechiara, spazio all’iniziativa «Bianca raccontami» dove i bambini e i ragazzi di ogni età, verranno accompagnati in castello e coinvolti in un gioco-esplorazione, con l’ausilio di mappe e bussole, saranno affiancati da un’intrepida guida e andranno alla ricerca delle magiche o mostruose creature che si nascondono tra i grandi affreschi nelle sale del castello di Torrechiara.

FATTORIE DIDATTICHE, APPUNTAMENTI E LABORATORI PER LA FESTA DI PRIMAVERA

sabato e domenica sono previsti altri appuntamenti della «Festa di Primavera», giunta quest’anno alla quinta edizione, dove bambini e grandi accompagnatori potranno scoprire l’attività delle fattorie tramite divertenti e istruttivi laboratori. Una serie di incontri - promossi dall’associazione «Fattorie didattiche» di Parma con il patrocinio della Provincia.

sabato dalle 15.30 alle 18, all’agriturismo azienda agricola «Il Gelso»a Cavazzola di Traversetolo - è previsto l’evento denominato «Eggs Immersion»: si potranno ascoltare e conoscere le storie e gli animali del pollaio, si andrà a caccia di uova nell’orto, verrà preparata la bio-frittata e si decoreranno le uova pasquali tutte naturali e, al termine, si potrà degustare gustiamo una bio-merenda, divertendosi con i giochi nell’aia. Prenotazioni obbligatorie, fino ad esaurimento posti. Per informazioni, contattare il 348/7764105 oppure contatti@ilgelso.net.

Sempre sabato , dalle 15 alle 17.30, all’agriturismo «Le Colline della Luna» a Miano di Medesano si potrà trascorrere un divertente pomeriggio con l’obiettivo di conoscere l’olivo, ci sarà un laboratorio «Le api e il miele» e una gustosa merenda a base di olio, olive in salamoia, miele e focacce. Prenotazione obbligatoria: contattare Jacopo Busi (328/1783790 oppure info@lecollinedellaluna.it).





CASEIFICI APERTI, ALLA SCOPERTA DEL PARMIGIANO REGGIANO

Scoprire tutti i segreti del Parmigiano Reggiano dop. Questo l’intento dell’edizione primaverile di «Caseifici aperti» in programma sabato e domenica in 50 caseifici delle province di Parma, Reggio, Modena, Bologna e Mantova. Per partecipare basta accedere al sito web www.parmigianoreggiano.it e prenotarsi. Online è disponibile la lista dei caseifici aderenti.

SAN SECONDO

APPUNTAMENTO CON FIORI IN PIAZZA DELLA CARITAS

sabato e domenica appuntamento con «Fiori in piazza» del gruppo Caritas. I proventi andranno a sostenere famiglie della zona in difficoltà.

SISSA

AL TEATRO FERRARI LA RASSEGNA PADUS AMOENUS

Rassegna «Padus Amoenus» sabato . Alle 16, nel teatro comunale di via Ferrari, consegna dei vari premi agli artisti in gara. Alle 21 spazio al «Dopo Padus» con coro di voci bianche, musica jazz ed esibizione degli attori dialettali Mauro Adorni e Gianni Govi.

TRAVERSETOLO

APPUNTAMENTI CULTURALI IN CORTE AGRESTI

Appuntamenti culturali in Corte Agresti questo weekend. sabato alle 16 in sala civica appuntamento con la rassegna letteraria «Autori a Corte» del Centro culturale di Traversetolo: Tito Pioli presenterà il suo libro «Ho sposato mia nonna» e il musicista Rocco Rosignoli il suo «Professione confusa».

LETTURE CON SORPRESA IN BIBLIOTECA

Sabato pomeriggio di festa per i più piccoli: nella biblioteca tornano le «Letture con sorpresa». Info e prenotazioni: 0521 842436 o biblioteca@comune.traversetolo.pr.it.

MUSICAL RELIGIOSO NELLA CHIESA DI SAN MARTINO

La vita di San Francesco rivive nel musical religioso «Forza venite gente» interpretato dai traversetolesi nella chiesa parrocchiale di San Martino sabato alle 21.

ZIBELLO

VISITE AI MUSEI CON «IL PROFUMO DEI RICORDI»

sabato e domenica appuntamento con «Il profumo dei ricordi» che darà la possibilità di visitare i musei del cinema, della civiltà contadina e il teatro Pallavicino.

