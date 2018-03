Si cercano attori e comparse per il film su Ligabue con Elio Germano: aperti i casting

La società di produzione televisiva e cinematografica Palomar (che ha firmato prodotti di successo come Il commissario Montalbano, Il Commissario Maltese e Il giovane Favoloso) ha iniziato la preparazione del nuovo film di Giorgio Diritti, "Volevo nascondermi", sulla vita del pittore Antonio Ligabue. Elio Germano interpreterà il pittore da adulto ma si cercano attori per altre parti. Le riprese inizieranno a maggio nelle province di Reggio Emilia e Bologna. La casa di produzione si sta rivolgendo a teatri stabili, compagnie amatoriali, scuole di teatro, laboratori teatrali, scuole di danza e polisportive del territorio per comporre il cast del film e fa sapere che fisicità e volti d’epoca saranno graditi.

“Cerchiamo un giovane attore tra i 16 e i 18 anni che interpreti Ligabue nel periodo adolescenziale, e un bambino sui 6-8 anni che lo interpreti da piccolo - dice una nota -. Ligabue aveva una fisicità particolare, magro, orecchie a sventola, spalle ricurve: non pretendiamo una totale similitudine, ma assonanza fisica si, soprattutto per quanto riguarda il ragazzo di 16-18 anni, mentre il bambino potrà avere tratti meno distintivi. Oltre a lui, stiamo cercando uomini e donne adulti dai 20 ai 70 anni per il resto del cast e per le comparse, e bambini e bambine tra i 5 e 10 anni per piccoli ruoli e figurazioni e, particolarmente, una bambina 5/8 anni magra e minuta”.



Una prima selezione sarà fatta nei giorni 16 e 17 marzo dalle 10 alle 18, orario continuato, nella sede della Proloco a Palazzo Ducale (via Gonzaga 16, Guastalla).

"I minori - dice il comunicato - dovranno essere accompagnati dai genitori che ne esercitano la patria podestà. Chi fosse impossibilitato a venire in queste due giornate può inviare due foto (primo piano e figura intera) e un breve descrizione all'indirizzo mail ligabuecasting@gmail.com, per poi essere eventualmente ricontattato. Per quanto riguarda i minori, la documentazione fotografica inviata dovrà essere corredata dell’autorizzazione dei genitori esercenti la patria potestà del minore all’utilizzo del materiale ai fini del casting".