Baltimora in concerto: emozioni ieri sera al Sound Festival, guarda chi c'era - Foto

Dopo i sold out di Milano e Roma, il giovane cantautore Baltimora, vincitore dell’ultima edizione di X Factor nel roster di Hell Raton, ieri sera ha fatto tappa al Sound Festival di Fidenza Village dove ha incantato il numeroso pubblico con la sua musica profonda nei testi e accurata negli arrangiamenti. Edoardo Spinsante, vero nome del cantante anconetano, anche al Village si è confermato tra i principali idoli musicali italiani dei giovanissimi. Dodici i pezzi in scaletta nel concerto, parte del "Baltimora live tour 2022", durante il quale il musicista ha suonato piano e chitarra e cantato pezzi suoi come "Marecittà" e "Baltimora", l’inedito presentato al talent di Sky, ma anche cover come "La ballata della moda" di Tenco. Al termine del suo live Baltimora ha incontrato trenta ragazzi del pubblico, giunto a Fidenza anche da fuori provincia, che avevano fatto richiesta di poterlo conoscere e si è intrattenuto per diverso tempo con Pietro e Francesco, due giovaissimi aspiranti cantanti ai quali ha dato preziosi consigli sul mondo della musica. Il prossimo appuntamento del Sound Festival sarà giovedì 18 agosto alle 21 con l’artista italo palestinese Laila Al Habash cantautrice dalle mille sfaccettature stilistiche, autrice della colonna sonora della nota serie Netflix "Summertime". L’ingresso è gratuito.