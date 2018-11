Si faceva chiamare Joe e si era costruito nel suo Paese, l’immagine di un nemico della droga, dal momento che era anche presidente di una onlus che faceva beneficenza. Da queste parti invece spacciava e aveva come base la sua abitazione di Vicofertile. Arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile un nigeriano di 33 anni, sua moglie di 32 anni e un kenyano di 39. Sequestrata dai carabinieri un chilo e 200 grammi di cocaina di cui 900 grammi ancora da tagliare, che avrebbero inondato il mercato parmigiano. I militari in tre anni quasi duemila cessioni per un controvalore di più di 100mila euro. I carabinieri hanno sentito 15 acquirenti dei molti di più dei pusher uno dei quali aveva addirittura acquistato 800 dosi.