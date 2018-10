La magia dei Lagoni dall'alto: foto dal drone

Il presidente del gruppo fotografico Obbiettivo Natura, Giovanni Garani, ha realizzato 10 scatti ai Lagoni usando un drone. La "spedizione" fotografica è avvenuta domenica 21 ottobre, fra le 7.30 e le 10.

"Inquadrature isometriche e verticali dei laghi e della foresta - spiega Garani - con punti di vista privilegiati che non possono essere ottenuti diversamente. Un compromesso qualitativo per avere scatti unici o quanto meno non realizzabili con strumenti più "tradizionali". L'idea di fondo del reportage nasce dal chiedersi come si presenta agli occhi delle delle aquile che abitano il nostro Appennino, la montagna avvolta nel foliage autunnale!".

Scopri le novità della nostra sezione Fotografia