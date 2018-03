La ragazza dei fiori: Sara Pinotti posa per Caterina Tanara

Fiori, un vestito con (molte) trasparenze e... una vasca da bagno: con questi elementi Sara Pinotti e la giovane fotografa Caterina Tanara hanno organizzato un set fotografico a Parma.

"E' stato un set molto divertente - spiega Sara Pinotti, in arte "Candy Rouge" -. E' bastato davvero poco: una vasca, dei fiori, il latte e dei saponi specifici. Non ci siamo ispirate a qualcosa in particolare, abbiamo provato... e il risultato è questo! Siamo entrambe amanti dei fiori e delle foto non troppo ritoccate, così è nata questa collaborazione".

Caterina Tanara vive a Parma e si è diplomata al liceo artistico "Toschi". Da sempre appassionata d'arte e di fotografia, ha frequentato corsi per perfezionare la tecnica e ha seguito diversi seminari. Negli ultimi anni si è specializzata in ritrattistica ed il suo punto forte sono i dettagli.

