Per decenni è stata la voce di Radio Parma, prima radio privata italiana, e il volto di Tv Parma. Infine il sorriso che accoglieva chi arrivava in Gazzetta. E' morta a 65 anni, stroncata da un malore mentre era in vacanza, la storica e conosciutissima conduttrice parmigiana Anna Maria Bianchi, che col suo fare gentile e la sua professionalità aveva conquistato nel tempo ascoltatori, telespettatori e lettori.

Un membro importante e indimenticabile della nostra famiglia: in una giornata in cui è così difficile dare questa notizia, tutto il nostro affetto - quello del gruppo Gazzetta-Tv Parma - va ai suoi cari.