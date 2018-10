Drammatico schianto a Fraore, ambulanza e automedica contro un tir: muore una militessa, feriti un bimbo, la mamma e un medico Foto

Drammatico incidente questa mattina poco prima dell'alba a Fraore. Intorno alle 5.30 un'ambulanza e un'automedica dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro si sono schiantate contro un tir. Nell'impatto, violentissimo, una militessa di 54 anni è rimasta ferita in modo gravissimo. I colleghi di Parma hanno fatto di tutto per rianimarla e a strapparla da un destino crudelissimo, ma è morta dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione del Maggiore. Ferite gravi per un bimbo, la sua mamma e un medico 62enne. L'ambulanza e l'automedica erano partite da Borgotaro per trasportato al Maggiore d'urgenza il piccolo, che aveva una crisi epilettica. Poi a Fraore quei secondi drammatici che dovranno ricostruire le forze dell'ordine.

Ore di grandissima commozione nel mondo dell'Anpass e del volontariato.

Per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi si sono formate lunghissime code sulla tangenziale Nord, che arrivano fino a via Mantova.