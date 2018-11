Il Parma vince 2-1 sul Torino con gol di Gervinho e Inglese e sale a 17 punti

Il Parma sbanca lo stadio di Torino e vince in trasferta 2-1. Nel primo tempo i crociati si impongono e passano in vantaggio con Gervinho e con un gran gol di Inglese. Baselli accorcia le distanze e il Torino sembra 2risvegliarsi". Attacca di più e cercherà fino alla fine di andare ancora in rete ma non ci saranno altri gol: al 94', dopo i quattro minuti di recupero decisi dall'arbitro a fine ripresa, Torino-Parma si conclude sul risultato di 1-2.

Alla vigilia si temeva la fisicità degli avversari, invece il Parma ha saputo tenere testa al Torino: ha giocato bene e ha dato spettacolo in fase offensiva. "Una vittoria importante e meritatissima", dice Paolo Grossi nel suo video-commento.

Il Parma sale a 17 punti, agganciando proprio il Torino.

Il commento di Paolo Grossi: "Parma spettacolare, D'Aversa ha schierato i big e ha ben gestito i cambi"

94' E' finita: il Parma vince 2-1 in casa del Torino



90' L'arbitro assegna 4 minuti di recupero



84' Fallo di Zaza: calcio di punizione. Ammonito Gagliolo

81' Azione di Ceravolo ma Sirigu para il pallone

74' Azione del Torino ma Gagliolo chiude e i crociati possono ripartire

70' Un'altra azione di Gervinho: Parma di nuovo vicino al gol





66' Gervinho lanciato verso la porta del Torino: l'azione solitaria è fermata alle soglie dell'area



65' Sepe salva ancora la porta del Parma



63' Tiro "pericoloso" di Zaza su calcio piazzato ma Sepe riesce a deviare



59' Pallone a Sirigu, il Torino riparte all'attacco

58' Berenguer entra al posto di Soriano nel Torino

53' Il Parma sfiora il gol con un'azione di Gervinho, che prende la traversa



52' Calcio d'angolo. Sepe salta e allontana la palla dalla porta crociata



51' Azione del Torino ma Soriano è fermato da Biabiany



49' Calcio di punizione per Soriano

Al via il secondo tempo



Primo tempo

47' Il primo tempo finisce con il Parma in vantaggio 2-1 sul Torino



45' Due minuti di recupero

43' De Silvestri sbaglia un'occasione da gol. Torino ancora pericoloso davanti alla porta dei crociati

⚠️ 42' Palla rasoterra per Silvestri che non riesce ad agganciata, azione che si spegne sul fondo#TorinoParma 1-2 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 10 novembre 2018

37' Il Torino accorcia le distanze con Baselli: Torino-Parma 1-2



32' Il Parma in contropiede sfiora il gol: azione di Gervinho e Barillà, poi la palla arriva a Biabiany ma il portiere del Torino, Sirigu, difende la porta. Parma ancora in vantaggio 2-0 sui padroni di casa

26' Azione di Baselli per il "contrattacco" dei granata



24' Il Parma raddoppia con un gol di Inglese, che finalizza una splendida azione cominciata da Gervinho e rifinita da Gagliolo

⚽ Il gol: #Inglese servito sulla sinistra e sotto porta supera il portiere avversario. Per il nostro attaccante è il gol numero 3⃣ in questo campionato#TorinoParma 0-2 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 10 novembre 2018

22' Izzo rimane a terra. L'arbitro consulta il Var e decide per la rimessa laterale (non fallo di mano)



20' I padroni di casa cercano di attaccare ancora ma il Parma non si fa trovare impreparato



18' Barillà e Gervinho in attacco



10' Il Torino in svantaggio cerca di reagire ma i crociati non demordono

9' Parma in vantaggio grazie a Gervinho: è il suo quarto gol in campionato

⚽ Il gol: #Gervinho si allunga sulla sinistra, entra in area, supera due avversari sfruttando un rimpallo e da posizione ravvicinata insacca#TorinoParma 0-1 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 10 novembre 2018





7' Doppia azione di Iacoponi



6' Gran tiro di Gervinho da fuori area ma il pallone è alto sulla traversa



4' Barillà chiude in angolo l'azione del Torino

2' Torino all'attacco

1' E' iniziata: padroni di casa forti ma i crociati cercano l'impresa

