Passa Trump: fischi dal pubblico. Ragazza in topless scavalca le transenne

Piccolo incidente al passaggio dell’auto di Donald Trump sugli Champs-Elysées, diretta all’Arco di Trionfo per la commemorazione del centenario della firma dell’armistizio della Prima guerra mondiale: una dimostrante del gruppo Femen (noto per le manifestazioni di protesta in topless) ha scavalcato le barriere con un cartello sul quale era scritto «falsi pacificatori» ed è stata subito bloccata dai gendarmi.

Contemporaneamente, si sono uditi alcuni fischi dal pubblico dietro le transenne in direzione della Cadillac One del presidente americano.