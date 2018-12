La Roma batte il Parma 2-0 al Tardini e si avvicina alla zona Champions a spese dei crociati

La Roma batte il Parma 2-0 allo stadio Tardini e chiude l'anno a 30 punti, in zona Champions. I crociati restano a 25 punti.

Inglese non gioca: ha l'influenza. Allo stadio si segnala la presenza di Francesco Totti.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate. La Roma attacca un po' di più, il Parma prova a reagire, ma il ritmo non è sempre altissimo. E' nella ripresa che la situazione di sblocca. I giallorossi cominciano subito ad attaccare. Il primo gol arriva al 57', quando Cristante segna su calcio piazzato. I giallorossi continuano a spingere e al 74' arriva il gol del raddoppio, firmato da Under. Il Parma cerca di resistere ma la Roma adesso controlla più nettamente il gioco. Quattro minuti di recupero alla fine della ripresa ma il risultato non cambia: Parma-Roma 0-2.

Dopo la pausa invernale, il Parma tornerà a giocare sabato 19 gennaio, alle 18: allo stadio Friuli si giocherà Udinese-Parma.

STRISCIONI PER IL TIFOSO MORTO PRIMA DI INTER-NAPOLI "Ciao Dede". Due striscioni con questa stessa scritta sono apparsi allo stadio Tardini nei settore degli ultras del Parma e della Roma. A inizio partita sono stati i Boys ad omaggiare così il tifoso investito ed ucciso prima del match fra Inter e Napoli. Poi, attorno al 10', la replica dei giallorossi in trasferta.

Video

Parma, bene il primo tempo ma nella ripresa superiorità della Roma: il commento di Paolo Grossi





I risultati delle partite di serie A

Chievo-Frosinone 1-0

Empoli-Inter 0-1

Genoa-Fiorentina 0-0

Juventus-Sampdoria 2-1

Lazio-Torino 1-1

Milan-Spal alle 20,30

Napoli-Bologna alle 18

Parma-Roma 0-2

Sassuolo-Atalanta 2-6

Udinese-Cagliari 2-0

La classifica

Juventus 53

Napoli 41

Inter 39

Lazio 32

Roma 30

Sampdoria 29

Atalanta 28

Milan 28

Torino 26

Fiorentina 26

Sassuolo 25

Parma 25

Cagliari 20

Genoa 20

Udinese 18

Spal 17

Empoli 16

Bologna 13

Frosinone 10

Chievo (-3) 8





La cronaca della partita

89' Decisi 4 minuti di recupero

84' La Roma sfiora il terzo gol con un'azione di Under

81' Esce Barillà, entra Di Gaudio

77' Azione di Kluivert, che cerca il terzo gol. Palla fuori

74' Gol di Under: Roma in vantaggio 2-0 sul Parma allo stadio Tardini

72' Azione di Dzeko ma Sepe chiude. Palla in angolo

69' Tiro di Under, molto pericoloso davanti alla porta del Parma. Calcio d'angolo per i giallorossi. Esce Biabiany, entra Sprocati

68' Barillà ammonito per gioco scorretto

60' Primo cambio per il Parma: esce Siligardi, entra Ceravolo

57' Cristante segna su calcio piazzato: Roma in vantaggio 1-0 sul Parma al Tardini

51' Tiro di Dzeko, palla alta sopra la traversa



47' Fallo su Under. Punizione, Florenzi tira ma la palla è deviata

46' La Roma ricomincia attaccando

Primo tempo

Nel recupero, cartellino giallo per Kolarov, che fa finire a terra Barillà

45' Un minuto di recupero

42' Manolas è dolorante a terra

41' La Roma risponde con Kluivert: giallorossi pericolosi davanti alla porta di Sepe

40' Parma ancora all'attacco: Olsen salva la porta della Roma ma i crociati si fanno vedere

37' Azione del Parma: Fazio "aggancia" Gervinho, che finisce a terra. Calcio di punizione

35' Ritmi un po' più blandi in campo

32' Bastoni spazza via il cross di Florenzi

25' Azione di Siligardi: Parma vicino al gol ma Olsen para

25' Occasione Parma! #Siligardi servito al limite dell'area tira, Olsen alza la palla sopra la traversa#ParmaRoma 0-0 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 29 dicembre 2018

24' Azione di Under e Kolarov: tiro verso la porta del Parma, palla fuori

22' Tiro di Dzeko: Sepe non si fa trovare impreparato, poi l'azione si ferma. L'arbitro fischia: era fuorigioco



19' Azione di Siligardi e Iacoponi ma Fazio li ferma e fa ripartire la Roma

16' La Roma attacca. Tiro di Cristante, che esce alto sopra la traversa

15' Alves allontana il cross di Kolarov

10' Bastoni intercetta il passaggio di Florenzi per Under e allontana la palla



5' Florenzi a terra dopo uno scontro di gioco, nulla di grave per lui





4' Ancora Parma in avanti con #Gervinho che punta la porta e tira: Olsen para in corner, ma il gioco viene fermato per offside#ParmaRoma 0-0 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 29 dicembre 2018

3' Zaniolo cerca di tacco Florenzi ma allontana la difesa del Parma



1' La Roma cerca subito di aprire spazi nella difesa del Parma, che risponde con Gervinho in contropiede

Inglese non c'è: ha l'influenza. Striscione dei Boys per ricordare Daniele Belardinelli, il tifoso interista morto prima di Inter-Napoli - Anche Francesco Totti allo stadio Tardini

Aspettando la partita

Serie A di nuovo in campo per la 19esima giornata, ultima dell’anno e del girone d’andata. Dopo Juventus-Sampdoria (2-1), alle 15 si giocano Empoli-Inter, Lazio-Torino, Parma-Roma, Chievo-Frosinone, Sassuolo-Atalanta e Udinese-Cagliari; alle 18 Napoli-Bologna; alle 20,30 Milan-Spal.

A un'ora dalla partita con la Roma al Tardini, il Parma scrive sul suo profilo Twitter: Roberto Inglese non prenderà parte all’incontro a causa di una sindrome influenzale e virus gastrointestinale.

Ripassiamo la formazione dei Crociati per #ParmaRoma ⤵️



Sepe, Iacoponi, Stulac, Deiola, Barillà, Bruno Alves, Siligardi, Gervinho, Gagliolo, Biabiany, Bastoni.#ChinoisiAmo #DifendiamolA — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 29 dicembre 2018

A disposizione: Frattali, Bagheria, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Di Gaudio, Gazzola, Rigoni, Dezi, Sprocati.#ParmaRoma — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 29 dicembre 2018

Tutte le notizie sul Parma calcio