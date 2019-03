Una staffetta di iniziative: così i residenti fanno vivere l'Oltretorrente Foto

Sta riscuotendo un grande successo la maratona di attività in strada contro lo spaccio (e per rivitalizzare il quartiere) promossa dal movimento Oltretutto Oltretorrente. A partire dal tardo pomeriggio di ieri residenti, volontari, associazioni, forze dell'ordine e istituzioni, stanno dando vita a una speciale staffetta che si concluderà quest'oggi. Fulcro della 24 ore di iniziative è l'angolo tra via Gulli e viale Vittoria, uno dei luoghi "caldi" dello spaccio, che per l'occasione ospita incontri, attività ludiche e ricreative, dà voce ad artisti e pensatori.