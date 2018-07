A naso all'insù per la luna rossa e la super-eclissi: inviate le vostre foto

Una serata a naso all'insù, in cui lo spettacolo è garantito: la luna rossa e l'eclissi più lunga del secolo. La Terra si troverà tra il Sole e la Luna e proietterà sul satellite un cono d’ombra. La fase totale dell’eclissi, in cui la Luna sarà integralmente immersa nell’ombra, è prevista tra le 21:30 e le 23:13 e sarà ben visibile in tutta Italia. Il massimo sarà, invece, alle 22:22 e lo spettacolo si concluderà all’1:30 della notte del 28 luglio.

