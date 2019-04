Virginia Saba, e Luigi Di Maio : "Siamo innamorati folli, voglio un figlio"

«Parlando con Luigi io gli ho detto: 'Vorrei diventare mamma. Ma lo volevo da sempre. Lui mi ha risposto: E' bellissimo. Ma sappiamo che non è il momento. Poche sere fa mi ha portato ad Avellino a conoscere i suoi genitori. A Pasqua invece andremo in Sardegna. Le premesse ci sono tutte per le promesse della vita. Siamo innamorati folli, ma con calma ogni cosa sarà illuminata». Virginia Saba, 36 anni, giornalista, da qualche settimana fidanzata del vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio, racconta in due intervistela sua love story con il capo politico M5S.