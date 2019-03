«La nostra perla non ce l’ha fatta. È incredibilmente surreale che non sia più accanto a noi»: il tragico post è dei genitori sui social. La tragedia è stata comunicata nel giorno della morte avvenuta il 6 marzo. Lotte van der Zee, modella tedesca che nel 2017 aveva vinto il totolo di “Miss Teen Universe”, è morta per un infarto dopo due settimane in coma. L’attacco al cuore in albergo in Austria dove avrebbe festeggiato il compleanno e dove era con la famiglia.