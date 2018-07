Salvini, attaccato, replica su fb: "Tanti nemici, tanto onore!"

Post su post dalla sua vacanza a Milano marittima e le frecciate a Maiorca (Dove il Consiglio comunale lo ha proclamarlo “persona non gradita” per le sue posizioni su migranti e Rom), Matteo Salvini dopo la visita parmigiana (Sottolineata da un altro post - guarda) replica agli attacchi dei giorni scorsi (Leggi 1) (Leggi 2) e lo fa con un un altro post, citando una frase attribuita a Mussolini: "Tanti nemici, tanto onore!". Ma la frase non sarebbe del Duce, ma di Georg von Frundsberg (1473-1528), un generale del Sacro Romano Impero che combatté per gli Asburgo. Proprio in Italia, a Vicenza, combattendo contro i veneziani nella battaglia di La Motta, nel 1513, avrebbe fatto notare e al suo servo che gli aveva fatto notare come i veneziani fossero in numero maggiore: “molti nemici di von Frundsberg, molto onore!”.