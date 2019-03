Fotografia europea, conto alla rovescia: due mesi di mostre, Giappone paese ospite. Collaborazione con lo Csac

Conto alla rovescia per l'edizione 2019 di Fotografia Europea. "Legami. Intimità, relazioni, nuovi mondi" è il titolo della manifestazione di quest'anno. Tra le iniziative di maggior interesse, le antologiche di Horst P. Horst e di Larry Fink, il focus sul Giappone, Paese ospite di quest’anno, le personali di maestri italiani quali Vincenzo Castella, Francesco Jodice, Giovanni Chiaramonte. E ovviamente, molto altro ancora in un programma sempre più ricco.

Le giornate inaugurali sono il 12,13 e 14 aprile, fino al 9 giugno.

Il programma di Fotografia Europea è stato presentato oggi a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna.

Scarica il programma delle mostre principali

Si conferma la collaborazione con diverse istituzioni culturali dell'Emilia-Romagna, fra cui lo Csac (Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma): presenta fino al 12 maggio Nuove figure in un interno, una mostra realizzata con materiale d’archivio che racconta le trasformazioni, avvenute nel corso degli anni Settanta, dell’intimità e dell’identità sociale degli individui.

Alla Fondazione Mast (Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia) di Bologna si potrà visitare fino al 22 aprile la mostra “Nature & Politics” del fotografo tedesco Thomas Struth, una selezione di grandi immagini a colori del fotografo che rappresentano l’avanguardia, la sperimentazione e l’innovazione nelle attività umane. Realizzate nei siti industriali e di ricerca scientifica di tutto il mondo, le fotografie in mostra “mettono in discussione lo sviluppo della tecnologia come promessa unica del progresso umano”.

Le iniziative del MAR - Museo d’arte della città di Ravenna ruoteranno attorno alle personali di Oliviero Toscani, Più di 50 anni di magnifici fallimenti e di Arrigo Dolcini, la cui carriera iniziò negli anni quaranta a Marina di Ravenna e di cui verrà presentata una selezione di fotografie appartenenti al Fondo Arrigo Dolcini, acquisito dalla Fototeca dell’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna.

Osservatorio fotografico (laboratorio permanente di ricerca sulla fotografia e l'editoria di Ravenna) curerà la mostra LOOKING ON. Sguardi e prospettive sulla fotografia emergente in Italia.