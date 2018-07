Nadia Toffa su Facebook: "Sono in giro per Milano e vi ho pensati"

Nadia Toffa ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook dopo quasi un mese di silenzio. Nella foto, la conduttrice delle Iene passeggia in una via di Milano. E il pubblico ha risposto: migliaia di persone hanno lasciato messaggi sulla bacheca.

Questo il post di Nadia Toffa:

Ciao bella gente! Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così...solo per sentirsi meglio.oggi sono in giro per Milano e vi ho pensati. Vi abbraccio fortissimo e vi auguro una buona giornata. Tanti baci. N.