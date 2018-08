Donna di 44 anni picchiata e uccisa dal vicino di casa a San Polo di Torrile. Fermato un cinese

Omicidio nel tardo pomeriggio a San Polo di Torrile: una donna è stata uccisa in via Romagnoli. Dalle prime informazioni, pare che sia stata picchiata, strangolata e poi colpita alla gola con un coltello, dopo una lite, da un vicino di casa. La vittima è Filomena Cataldi, 44 enne impiegata in un'azienda di prodotti gastronomici. I carabinieri avrebbero già fermato l'autore del terribile gesto, un uomo di origine cinese di 50 anni. Al momento non è chiaro il motivo che avrebbe scatenato la lite.