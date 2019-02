Varano: la lite di condominio finisce da Barbara D'Urso su Canale 5

La lite di condominio a Varano finisce in televisione. Una giovane donna, Giulia, che abita a Varano litiga da tempo con un vicino. La caduta delle briciole pare essere stata il casus belli. E del caso ha parlato oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara D'Urso, su Canale 5.

La donna accusa il vicino di avere un temperamento imprevedibile e a tratti violento. Durante l'intervista della conduttrice è stato mandato in onda l'audio di una conversazione fra i due litiganti. Il vicino e la moglie sono stati intervistati sulla soglia di casa da un'inviata della trasmissione. Dopo la denuncia della donna, si limita a commentare, "la magistratura farà quello che deve fare. Mi sembra una barzelletta". "Ho perso la pazienza per una volta", aggiunge l'uomo, dopo aver ricevuto tantissimi messaggi dalla vicina con cui litiga. Da parte sua, la giovane donna sostiene di avere "paura a uscire di casa", "sono barricata e mio padre mi sta facendo le inferriate". Queste le due versioni dei fatti riferite in televisione. Il caso resta aperto.