Inciviltà in via Bonaventura Angeli

Una nostra lettrice ci scrive: "Buongiorno, desidero segnalare l'ennesimo episodio di inciviltà riscontrato questa mattina davanti al contenitore del vetro posto in via Angeli Bonaventura angolo Via Emilia Est. I sacchi contengono indumenti e, sul lato opposto (10 metri) e’ presente apposito contenitore"