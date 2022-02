"Viale Pasini: vi sembra una pista ciclabile? Chi pedala può solo andare sul marciapiede"

Se lo domanda il lettore Gino inviando alcune foto scattate in viale Pasini: "Ma questa è una pista ciclabile? Nella corsia non c'è spazio per una bici. Il tutto è solo di intralcio alla circolazione. Secondo l'assessore alla viabilità dovevano passare 4000 bici al giorno: quelle poche passano sul marciapiede..."