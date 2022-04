Viale Barilla, ramo caduto su un'auto. "Ed è ancora lì, e ce ne sono altri pericolanti"

La foto è stata scattata ieri, dopo che un ramo è caduto su un’autovettura parcheggiata davanti al civico n. 12 di Viale Barilla.

"E ancora adesso il ramo si trova sul marciapiede. E altri rami pericolanti restano ancora sulle piante - racconta il lettore che ha inviato la segnalazione - Avevo più volte segnalato sia a Comune Amico e al Numero Verde 800669897 la pericolosità di quei rami davanti al civico n. 12 già dal settembre 2021, poi in gennaio 2022 e da ultimo il giorno 23/03/2022, (periodo ideale per la potatura) e in più il tempo lo permetteva visto che le prime piogge dell’anno 2022 sono cadute in questi giorni e siamo a fine aprile. Nonostante avessi lasciato i miei recapiti e numero di telefono nessuno mi ha interpellato al riguardo. Faccio presente che la Via è molto frequentata soprattutto da studenti, che attraverso poi il parco per entrare ed uscire da scuola, da mamme con passeggini e bambini, persone anziane che passeggiano sul marciapiede, per non parlare degli abitanti che vi circolano quotidianamente anche a far passeggiare il cane, e vi sono poi anche macchine parcheggiate sulle righe blu sotto queste piante."