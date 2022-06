"A fuoco il cestone della plastica che serve il supermercato e soprattutto tanti incivili"

La segnalazione arriva da un residente: "Il cestone della plastica posto su via Madre Teresa di Calcutta in corrispondenza del retro del supermercato Unes è andato a fuoco ieri sera.

Grazie all'intervento di un bravo giovane coraggioso che si è prodigato prima a spostare i sacchi della plastica a terra e poi a spostare il cestone stesso, allontanandolo daì cassonetti dei rifiuti e da un albero vicini, si sono limitate le conseguenze dell'incendio.

Il fuoco è stato poi spento grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Il cestone della plastica è utilizzato dal personale del supermercato per riporre i sacchi di plastica, in attesa che vengano periodicamente ritirati.

Da alcuni mesi è colmo di vari rifiuti buttati da incivili, tanto che alcuni sacchi di plastica del supermercato sono abbandonati a terra perchè il cestone è troppo pieno. C'è poca sorveglianza in zona. E ci sono persone che regolarmente, a orari fissi, più volte al giorno, aprono i sacchi e prelevano rifiuti di vario genere, a volte abbandonandoli anche in strada.

E questa sera anche lo sgradevole spettacolo e la puzza dell'incendio. Quanto tempo ancora dovremo attendere per un intervento?".