Via Valenti, "Cittadini maleducati e mancate svuotare dei cassonetti: ecco il nostro panorama" - Foto

E' una residente di Via Corini (quartiere San Leonardo) a testimoniare il "panorama" che da ormai più di quindici giorni offre via Valenti (quasi angolo Via Corini) all'altezza del parco giochi.

"I bidoni del verde non vengono svuotati regolarmente e i cittadini sono costretti a lasciare il verde sulla strada accanto ai cassonetti. Dopo più di due settimane la situazione è quella che vedete nelle immagini. E' veramente una situazione assurda, oltre alla mancanza di decoro il rischio maggiore è che tale situazione possa attirare anche animali come topi.

Non capisco perchè Iren in estate non preveda più svuotature e lasci il quartiere in queste condizioni. Un quartiere che ha già la piaga dello spaccio, delle rapine e della sporcizia delle strade.

Molto spesso attorno a questi cassonetti si possono trovare pezzi di mobilio, materassi, sacchi di abiti usati che durante la notte vengono stracciati da gatti che circolano nei dintorni, sporcizia varia. Sicuramente la maleducazione dei cittadini fa la sua parte, ma basterebbe installare delle telecamere come deterrente per questi atti di vandalismo verso la città. Spero che la nuova Amministrazione si rimbocchi le maniche".