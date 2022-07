"Via Valenti, strada chiusa per il cantiere e nessuno svuota i cassonetti della carta"

La segnalazione di una lettrice: "Sono residente all'angolo tra via Valenti e via Corini, dove da quasi due settimane Iren sta facendo dei lavori per cui ha chiuso un bel pezzo di strada. La scorsa settimana a causa dei lavori i cassonetti della carta non sono stati svuotati, forse perché chi lo doveva fare non aveva voglia di farsi un bel pezzo di marciapiede tirando un cassonetto un po' pesante, stracolmo di carta. Spero che il prossimo mercoledì si proceda alla svuotatura, altrimenti non possiamo fare la raccolta differenziata della carta e sarebbe un vero peccato. Oltretutto sul cartello di cantiere non c'è una data presunta di fine lavori, quindi non possiamo certo aspettare la fine, visto che non si sa quando sarà......"