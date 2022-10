Via Scotti, discarica a cielo aperto. "Self service per felini e ratti. E che profumo..."

La foto arriva dal lettore Giovanni: "Volevo portare all'attenzione la discarica che mi trovo davanti a casa.. Mi riferisco a quello che succede da anni di fronte al civico 5 di via Arturo Scotti a Parma. Lascio immaginare il buon profumo e il self service dei vari felini e ratti che continuamente gratificano il nostro vivere quotidiano. Spero che questa segnalazione arrivi alle giuste orecchie per risolvere il problema. Di igiene e di decoro".