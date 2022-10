Via Cavedagni, "c'è chi continua a prenderla come una discarica..."

A segnalare questa volta è una lettrice, Fabrizia. E ancora una volta il tema è quello dei rifiuti abbandonati. Via Cavedagni, davanti al cancello di entrata del centro commerciale “Le officine”.

"Costantemente, dietro o a fianco dei contenitori dei rifiuti del centro commerciale, vengono abbandonati dai cittadini sacchi di rifiuti - racconta - . La situazione si trascina da tempo, oltretutto i rifiuti spesso non vengono neanche raccolti dagli addetti che forse giustamente si limitano a svuotare i bidoni lasciando a terra i sacchi con altro contenuto. Spero che questa segnalazione possa servire per un intervento".