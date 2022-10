Parma: ancora rifiuti abbandonati in via Anna Frank. Possibile che non si possa fare qualcosa?

"Stiamo migliorando - scrive una nostra lettrice - Stesso posto ma qualità più varia. Un intero trasloco, comprensivo di stampante-sedie-calciobalilla-tv-passeggino-ventilatore sempre in via Anna Frank all’altezza del civico 5. Avevo deciso di lasciare ad altri la segnalazione, sembra infatti che la Gazzetta di Parma sia l’unica ad ascoltare i cittadini, quando la visione di un piatto doccia e di una latta di vernice abbandonate presso una campana del vetro due strade più in là mi ha fatto cambiare idea. Ho continuato a camminare verso viale Solferino e ho visto nuovi cartelloni che pubblicizzano mostre, rappresentazioni, eventi culturali. L’effetto è decisamente dissonante. E, fra l’altro, poco accorto dal punto di vista politico, come i recenti risultati dovrebbero avere dimostrato".

Possibile sia così complesso e costoso - conclude la lettrice . risolvere il problema della spazzatura installando, per esempio, nuove telecamere e sanzionando chi viola la legge? Possibile che le esigenze di base restino inascoltate dagli amministratori locali? Ne conosco molti di loro personalmente, e li stimo. Tuttavia mai come in questi ultimi anni assisto impotente al degrado di una città che non può fingere che tutto vada bene".