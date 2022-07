Ucraina: bufera su top model russa Irina Shayk, "sostiene Putin". Lei: "Un'insalata è solo un'insalata..."

Bufera sulla top model russa Irina Shayk, l’ex di Bradley Cooper. Shayk ha postato su Instagram una sua foto di un piatto tipico russo, un’insalata, con la scritta 'russianzz on Wednesday', attirando l’ira della rete. Il fatto che nell’immagine ci sia la lettera 'Z', il simbolo che troneggia sui carri armati e sui veicoli militari russi in Ucraina, è stato infatti interpretato come un suo sostegno al presidente russo Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina.

Pronta la risposta (Ça va sans dire via Instagram) della modella: "Un'insalata è un'insalata..."