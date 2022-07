Mi manda mia sorella: Zaira Nara - Foto

La modella e conduttrice tivù argentina, sorella della più famosa Wanda, è sempre supersexy su Instagram, con 5 milioni di follower. E anche in vacanza a Ibiza le sorelle Nara hanno fatto faville in spiaggia e in discoteca. Al concerto di Ozuna, che si è tenuto all’Ushuaia, uno dei locali più rinomati dell’isola, Zaira e Wanda hanno ballato e cantato!