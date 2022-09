La ricetta della domenica - Quando il latte è in piedi

"La ricetta di oggi arriva da Stresa di Compiano - racconta l'amica Peppa -. Esce da un ricettario ingiallito ricco di ricordi di cose buone di un tempo. Ve la passo perché ritengo sia importante non dimenticare le nostre radici culinarie. E i sapori e il gusto di questa ricetta serviranno a farvi tornare indietro con la memoria".

Ingredienti

10 uova

8 cucchiai di zucchero

1 lt di latte

5 cucchiai di Rum

Per il caramello

gr 350 zucchero

gr 150 acqua

poca acqua calda

Preparazione

In una ciotola mescoliamo le 10 uova con gli 8 cucchiai di zucchero, a parte facciamo bollire il latte. Stemperiamo le uova con il latte bollito e l’aggiunta di 5 cucchiai di Rum. In un tegame largo di acciaio prepariamo il caramello mescolando con un cucchiaio d’acciaio lo zucchero con l’acqua. Portiamo a bollore e una volta colorato, aggiungiamo poca acqua calda, aspettiamo che la schiuma si dissolva, mescoliamo e il caramello è pronto. Ne versiamo la metà in uno stampo, sopra il latte con le uova quindi il restante caramello. Cuociamo in forno a bagnomaria a 180° per 1 ora. Raffreddiamo in frigorifero, con un coltello stacchiamo i bordi e capovolgiamo. Dalla foto si potrebbe pensare che ho bruciato il caramello ma non è così: era perfetto! Ho usato lo zucchero di canna. Se preferite il caramello più chiaro, usate l’altro zucchero.