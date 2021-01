«Carabinieri, contro il Covid e vicini alla gente»

LUCA PELAGATTi

Doveva essere l'anno in cui Parma ritornava capitale, l'anno dei turisti e delle mostre, l'occasione per esser fieri della Scapiliata e dei sapori di casa. Quella che adesso raccontiamo al mondo chiamandola Food Valley. Ma che, in fondo, resta sempre e solo casa.

Ecco, il 2020 doveva essere questo. Si è svelato, invece, una maratona nel dolore, un infinito bollettino di caduti sotto un virus più micidiale di un cecchino. Con l'economia azzoppata, le strade vuote. E tanta gente che ormai fatica ad immaginare che arrivi un domani diverso.

«In un momento come questo l'Arma che rappresento ha fatto ancora una volta, con maggiore impegno, quello che è il suo compito da sempre: essere vicino alle persone».

Il colonnello Pasqualino Toscani, comandante provinciale dei carabinieri parla nel suo studio nel palazzo Ducale, scorre i fogli che raccontano il bilancio di dodici mesi di fatica di donne e uomini in divisa. Ma prima di elencare reati e arresti, furti e droga sottratta al sempre più onnipresente market dello sballo, si ferma a riflettere sui mesi trascorsi. E ricorda la sfida che i carabinieri si sono trovati davanti: «Più che alla repressione siamo stati chiamati alla vigilanza. Anzi, alla vicinanza».

Un cambiamento obbligato di fronte ad un nemico invisibile e spietato. Per il quale non esistono, ancora, manette e ordinanze d'arresto. «Ma che forse - riflette Toscani - ha messo ancora una volta di più in evidenza la vera anima della gente con gli alamari».

«Così, se devo ripensare a questi mesi le prime immagini che mi tornano alla mente sono quelli dei militari che aiutano gli anziani della montagna ad andare a recuperare la legna per scaldarsi, al maresciallo che si è arrampicato fino all'ultima curva sotto il monte Penna per portare a un ragazzino, che doveva fare lezione in remoto, il computer di cui aveva bisogno». Piccole storie, in apparenza senza importanza. Ma che in questo momento raccontano cos'è la quotidianità degli uomini in divisa.

«Sia chiaro, abbiamo anche proseguito la nostra attività di forza di polizia, è ovvio. Abbiamo svolto circa 28mila servizi aumentando del 9% quanto fatto l'anno prima, abbiamo controllato 107mila persone, e qui l'aumento è del 22%, abbiamo arrestato più di 400 persone e ne abbiamo denunciate oltre 4000. Ma non sono le statistiche, oggi, quelle che contano».

Eppure i dati, in generale, sono positivi: la droga sequestrata supera i 25 chili di peso e i furti sono calati del 31%. Ma tutti sappiamo che siamo rimasti, obbligati, in casa. E per questo, forse, il numero non è poi così sincero.

Meglio allora ripensare alle inchieste, ai reati scoperti, alle scorrerie sventate. «Tra gli episodi , mi viene da ricordare i tre rapinatori che avevano derubato un anziano al bancomat arrestati dai carabinieri della compagnia di Fidenza a ottobre; o la banda di ladri bloccati a Lemignano mentre stavano per calarsi dal tetto per svaligiare un magazzino. E in questo caso, a scoprirli è stato un militare di Sala Baganza fuori servizio che passava e non ha perso un secondo per dare l'allarme. O, per finire, l'arresto di un uomo che armato di pistola aveva minacciato il titolare di una impresa con cui aveva avuto un diverbio».

Tre storie a caso, tre pagine di un mattinale lungo un anno in cui però, Toscani lo ribadisce, è stata la quotidiana attività legata al Covid ad occupare più spazio. E se ci sono i 31 locali chiusi tra Parma e la provincia per non aver rispettato le regole e le 2200 persone multate per avere violato le norme ci sono anche le suore di clausura a cui i militari di Tizzano hanno portato il cibo per tirare avanti. «E per farlo, le auto di servizio sono diventate come dei furgoni carichi fino all'impossibile», sorride il comandante provinciale che ribadisce come a volte, più che la pistola di servizio o la forza delle braccia, sia servita, per ottenere un risultato la capacità di immedesimarsi, l'empatia. «Ad aprile i medici ci hanno parlato di un paziente positivo al tampone che più che dal virus sembrava ferito dal dolore: era rimasto solo, si sentiva smarrito, faceva pensieri cattivi, piangeva la moglie scomparsa. Così i militari gli hanno fatto visita, lo hanno fatto parlare, hanno ascoltato tutta l'amarezza del suo sfogo e con dolcezza lo hanno convinto a consegnare loro l'arma che deteneva regolarmente in casa per evitare gesti pericolosi. Lui ha capito e ha consegnato l'arma, ha accettato un aiuto dai servizi sociali, di farsi visitare dai medici. Ancora oggi, a distanza di mesi, ci chiama e ci ringrazia».

E se nessuno per tutto questo avrà mai un encomio, pazienza. Perché, anche questo, in fondo, giustifica una scelta di vita. «Anche se spesso si fa fatica e si rischia in prima persona. Dallo scorso mese di febbraio nessuna delle trentasei caserme del territorio è stata chiusa nonostante molti militari, purtroppo, siano stati contagiati - prosegue il colonnello Toscani -. Alcuni di loro portano ancora i segni dell'infezione mentre, a soli 49 anni, il Covid ha ucciso l'appuntato scelto Fabio Cucinelli, in servizio allo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto».

Un militare tra i tanti, quelli che il ministro della Difesa ha chiamato «eroi silenziosi» a cui Toscani dedica questo bilancio per forza di cose parziale: «E sicuramente diverso da quello di tutti gli altri anni». Una citazione, tuttavia, d'obbligo va oltre al personale in servizio sul territorio, agli uomini dei reparti speciali, dal Ris ai Forestali, dal comando per la tutela del lavoro al Nas che, «ciascuno per la propria parte, hanno contribuito al raggiungimento di tanti obiettivi diversi: dall'aiuto delle popolazioni isolate per le nevicate, al supporto nel tracciamento dei pazienti sfiorati dal virus».

Ed ecco di nuovo il Covid, ancora una volta la pandemia che ha travolto tutti ma non ha fiaccato i carabinieri, non ha incrinato un rapporto consolidato nel tempo. Tanto che Toscani, nel congedarsi, sembra voler trovare anche un aspetto minimamente positivo in tanta angoscia. «Da settembre, da quando sono arrivato, ho incontrato i sindaci di tutti i Comuni, avvicinato tante persone e ho capito che quello che sta accadendo, di fatto, ha avvicinato, se possibile, ancora di più la popolazione e l'Arma». In un anno che doveva essere speciale, ed invece si è svelato terribile, serve coraggio. E sapere di essere almeno un po', meno soli.