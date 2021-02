Umberto Zilioli, l'ingegnere partigiano che amava la scuola

Chi ha frequentato la scuola Corini dagli anni 60 alla fine dei '70 certo lo ricorda bene. Umberto Zilioli, scomparso nei giorni scorsi a 97 anni, è stato una figura poliedrica, profondamente legata alla propria famiglia e alla scuola. Persona schiva e riservata, non amava parlare di sé; anche nel raccontare le esperienze vissute da partigiano, Zelindo (questo il suo soprannome) si limitava all’essenziale, senza mai mettersi in mostra.

Nato in borgo Torto, dopo aver conseguito il diploma di geometra e di maturità scientifica, Zilioli aveva frequentato il biennio di Ingegneria nel nostro Ateneo per poi laurearsi in Ingegneria civile edile all’Università di Genova con una tesi-progetto riguardante uno stadio per il Parma calcio, da costruire nella zona di via Traversetolo.

Partigiano dal giugno 1944, era scampato all’eccidio di Bosco di Corniglio (17 ottobre 1944) e si era unito alla 47esima brigata , passando il fronte il 30 novembre 1944 e arruolandosi nella 210° divisione aggregata della V° armata americana.

Nel 1954 ha inizio la sua carriera professionale di ingegnere, che lo ha portato a realizzare centinaia di impianti termo-tecnici e svariati condomini nelle zone di via Reggio, via Zarotto e nel quartiere Montebello. Zilioli è stato anche consigliere dell’ordine degli Ingegneri e per dieci anni segretario, oltre che consigliere del patronato scolastico, fino al suo scioglimento. Ma Zilioli amava profondamente l’insegnamento: inizialmente preside della scuola di Sorbolo, dopo aver vinto un concorso era stato trasferito a Reggio e, dal ‘64, era approdato alla neonata scuola Corini, ai tempi situata in via Bandini, dove è rimasto ininterrottamente fino al 1979, rinunciando alla propria attività di ingegnere.

«Ha sempre creduto che l’educazione non potesse limitarsi allo studio sui libri – spiegano i familiari -. Per questo ha avvicinato gli studenti alla storia e all’arte organizzando dei viaggi culturali».

Le gite scolastiche della Corini ai tempi erano famose in tutta la città.

«Riteneva anche che la scuola dovesse rendere accessibile a tutti la pratica sportiva – ricordano sempre i familiari - fu tra gli ideatori della settimana bianca scolastica, rimasta nella memoria di molti ragazzi».

Anche dopo la pensione Zilioli, su richiesta degli ex studenti, aveva continuato a organizzare settimane bianche per ragazzi, accompagnandone più di un centinaio l’anno.

Volontario di Intercultura (ente morale che si occupa di scambi di studenti delle scuole superiori con l’estero), ha presieduto fino al 2004 una società di viaggi di Milano specializzata in turismo scolastico. Zilioli lascia la moglie Luisa Maria, i figli Chiara, Cecilia e Davide e gli adorati nipoti.

L.M.