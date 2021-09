Si è spenta la principessa Cecilia di Borbone Parma

Antonio Bertoncini

A pochi giorni di distanza dalla sorella, si è spenta il primo settembre a Parigi Cecilia Maria Antoniette, principessa di Borbone Parma. L’annuncio arriva dal nipote Carlo Saverio, duca di Parma, che sabato scorso aveva partecipato all’inumazione del Duca Alessandro alla Steccata, dove riposa anche Maria Teresa, sorella di Cecilia, scomparsa nelle settimane scorse.

Cecilia di Borbone, senatore di Gran Croce con Collana del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio, era nata a Parigi il 12 aprile del 1935. I suoi rapporti con Parma, alla quale la lega la famiglia Borbone, erano stati in realtà occasionali e sporadici, ma non ha voluto mancare di visitare la città di cui porta il nome e che probabilmente accoglierà i suoi resti mortali, dopo la cerimonia funebre che si svolgerà a Parigi in forma strettamente privata.

«Combattente instancabile – la definisce il Duca Carlo Saverio nell’annuncio della morte - sempre pronta ad aiutare gli altri con un sorriso che la rendeva speciale, fu una attiva militante carlista con mio padre Carlo Ugo e le mie zie Maria Teresa e Maria de las Nieves nelle lotte politiche svoltesi nei difficili anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso». In quel periodo, come ricorda Edmondo Barbieri Marchi – Cecilia, sull’aereo insieme alle sorelle Maria Teresa e Maria de las Nieves, entrambe aviatrici, si fece più volte paracadutare clandestinamente nelle Asturie per contattare i minatori per organizzare la lotta contro il regime franchista, con lo scopo di portare Carlo Ugo sul trono di Spagna.

Una vita avventurosa, quella di Cecilia, come fa notare ancora Carlo Saverio: «Con una vitalità traboccante, Cecilia ha lavorato come infermiera in un lebbrosario, si è offerta volontaria nelle alluvioni delle Vallés, ha lavorato per la FAO a favore del Laos. Allo scoppio della guerra del Biafra si arruolò come volontaria nell’Ordine di Malta, effettuando continui voli di aiuto umanitario, essendo anche pilota. La dittatura la espulse dalla Spagna in diverse occasioni, a causa della lotta instancabile che portò avanti con la sua dinastia per riconquistare le libertà democratiche del Paese».

Forte della fede che l’ha sempre accompagnata, negli ultimi anni Cecilia a Parigi ha collaborato con l’Associazione di Cure Palliative, “accompagnando i malati e offrendo loro amore e speranza”.