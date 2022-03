Busseto: nuovo servizio gratuito di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti

Novità per i cittadini del comune di Busseto: è stato attivato il nuovo servizio di Raccolta Domiciliare dei Rifiuti Ingombranti, completamente gratuito, che si attiva tramite una semplice prenotazione. Molto comodo e riservato alle utenze domestiche che non abbiano la possibilità di recarsi al centro di raccolta, consente ai cittadini di smaltire in modo corretto i rifiuti ingombranti di diversa natura. La raccolta, su prenotazione, avviene il 4° mercoledì del mese.

COME PRENOTARE LA RACCOLTA A DOMICILIO

Per accedere al servizio è necessario telefonare al NUMERO VERDE Ambientale 800.212607 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 o inviare una mail a ambiente.emilia@gruppoiren.it. È possibile anche prenotare on-line collegandosi al sito servizi.irenambiente.it.

I rifiuti ingombranti dovranno essere esposti su suolo pubblico davanti all'abitazione con un cartello indicante “per Iren” entro le ore 8.00 del giorno prentotato per la raccolta. È consentito il conferimento di massimo 6 pezzi, di dimensioni massime 2.50 metri di altezza e 2.50 metri di lunghezza. Tutti i materiali in vetro devono essere imballati e messi in sicurezza. Si ritirano sacchi contenenti materiale omogeneo (es. pentolame, piccoli elettrodomestici) solo se esposti con altri ingombranti.

Per Rifiuti Ingombranti che possono accedere al servizio di raccolta a domicilio si intendono quelli che, per natura e dimensione, non possono essere gettati nei contenitori per la raccolta differenziata, quali:

• mobili;

• cucine;

• tavoli;

• armadi smontati;

• sanitari;

• letti;

• materassi;

• lavatrici, lavastoviglie;

• frigoriferi, forni;

• tv;

• biciclette;

• ecc.

Non si raccolgono:

• bombole gas/estintori;

• motocicli;

• bancali;

• elettrodomestici di attività non domestiche (es. fotocopiatrice, frigobar ecc.);

• materiali inerti da piccole ristrutturazioni;

• sacchi con materiale misto.

IL CENTRO DI RACCOLTA

Coloro che invece volessero conferire direttamente i rifiuti al Centro di Raccolta del comune di Busseto, esso si trova in Via Ricordi (quartiere artigianale). Possono usufruirne utenze domestiche e, solo per rifiuti assimilabili agli urbani, le utenze non domestiche.

L’accesso al Centro di Raccolta è gratuito ed è aperto il Lunedì (14-17); il Mercoledì (8-12); il Giovedì (14-18); il Sabato (8-12). Per ulteriori informazioni sui rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta è possibile contattare il NUMERO VERDE Ambientale attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00, consultare il sito servizi.irenambiente.it oppure inviare una e-mail ad ambiente.emilia@gruppoiren.it