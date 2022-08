Medioevo e oltre: sulle tracce di Christine de Pizan, prima donna scrittrice

Per "Medioevo e oltre - Rassegna di Musica Antica 2022", dopo la Schola medievale del Coro Paer, arriva a Badia Cavana domenica 28 agosto alle 16.30 un appuntamento dedicato a bambini e famiglie che racconterà di una donna straordinaria, organizzato da Melusine associazione culturale e comune di Lesignano. Massimiliano Filoni, di Giolli Cooperativa Sociale, condurrà infatti una performance-laboratorio dal titolo "Altre Storie - Sulle tracce di Christine de Pizan, tra sogni e parole". Vissuta nel Medioevo come Matilde di Canossa, de Pizan è conosciuta nella storia della letteratura come la prima donna scrittrice di professione, la prima alla quale viene riconosciuto un compenso e a cui vengono affidate commissioni per la scrittura di testi. Ma è stata soprattutto un'intellettuale a tutto tondo capace di prendere la parola su temi di interesse collettivo, storico, sociale, politico.

"Altre storie" è pensata per nonni e nipoti, genitori e figli in cui dare vita a un momento piacevole, divertente di incontro intergenerazionale e creare pensiero. La Performance interattiva attraversa la vita, l'opera, l'epoca di Christine in un racconto che si fa specchio dell'epoca che viviamo ed è pensata per essere fruibile da bambine e bambini dai sei anni in su. Saranno infatti loro, bambine e bambini, insieme con gli adulti accompagnatori, le protagoniste e i protagonisti dei momenti di apertura laboratoriale in cui esprimere e dare un nome alle emozioni, ai pensieri, ai futuri possibili e desiderabili.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata: 338.6310900 - info@melusine.it.