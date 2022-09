Croce rossa di Fontanellato: «Servono volontari, presto»

Fontanellato «Il Comitato di Fontanellato di Croce rossa Italiana si trova in un momento di estrema difficoltà, dovuto alla carenza di volontari che prestano servizio sia nell’ambito di trasporti di emergenza che in quello dei trasporti ordinari. Molti turni sono scoperti, con molte difficoltà e molti sforzi riusciamo dunque a coprire un paio di giorni alla settimana e solo alcune delle notti infrasettimanali. Per riuscire a garantire i servizi del Comitato è quindi assolutamente necessario reclutare nuovi volontari. Vorrei che i nostri concittadini si soffermassero a pensare che ognuno di loro può colmare queste lacune entrando a far parte di questa famiglia, mi rivolgo quindi a loro: c’è bisogno di tutti, ognuno di voi può mettere a disposizione le proprie potenzialità al di là della mera emergenza sanitaria».

È il commissario Mario Gagliotta a «lanciare l’allarme» sull’attuale situazione della Cri di Fontanellato, invitando i concittadini – giovani e meno giovani - ad iscriversi al nuovo corso base che prenderà il via il prossimo ottobre e a dedicare un po’ del loro tempo alla comunità. «Il corso base è necessario per poter entrare a far parte del gruppo volontari del soccorso e potranno partecipare i cittadini italiani, i cittadini comunitari e non comunitari in regola con i permessi previsti dalla normativa attuale e che abbiano compiuto il 14° anno di età - spiega Gagliotta -. Diventare volontario della Croce Rossa significa investire il proprio tempo e le proprie energie a servizio degli altri, senza desiderare niente in cambio. Significa mettersi alla prova e utilizzare le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita di persone più vulnerabili, chiunque esse siano, i volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita. Non necessariamente in attività di emergenza-urgenza, ma anche nei servizi e nelle attività per anziani o bambini». Al termine del corso tutti i partecipanti riceveranno un attestato e, dopo il superamento di un esame, diventeranno Volontari della Croce Rossa Italiana.

Una volta terminato il corso base, che consente di svolgere alcune delle attività quotidiane di Croce Rossa, chi lo vorrà, potrà proseguire il percorso formativo con il secondo modulo che permetterà di svolgere servizi ordinari di ambulanza e successivamente con il terzo modulo il quale abilita il volontario all’attività di emergenza/urgenza in ambulanza. Prima dell’inizio del corso verrà organizzata una serata di presentazione alla quale chiunque può partecipare. Per informazioni e iscrizioni basta telefonare al numero 0521-822424.