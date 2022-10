Langhirano e Lesignano: su 25 conducenti sottoposti all’etilometro, quattro erano alla guida ubriachi

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, col rinforzo arrivato dalla Compagnia di Parma, sono stati protagonisti di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegato in due giorni otto pattuglie, prevalentemente nelle ore serali e notturne, per prevenire furti e altri tipi di reati.

Complessivamente sono state dieci le persone denunciate.

In tre per il reato di inottemperanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio italiano: un 34enne tunisimo, un coetaneo dominicano e un 44enne nato in Liberia e fermato mentre viaggiava in sella ad uno scooter. E' risultato, oltre all'irregolarità della sua presenza, che non aveva mai conseguito la patente e che al motociclo mancavano la copertura assicurativa e la revisione, conseguente sequestro.

Su 25 conducenti sottoposti all’etilometro, quattro i denunciati per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 49enne italiano, con precedenti, trovato sulla sua Bmw con tasso alcolemico pari a g/l 1.44 a cui è stata ritirata la patente e il veicolo sottoposto a fermo; un 21enne italiano alla guida di un'Audi A3 con tasso alcolemico pari a g/l 0.90, con ritiro del documento di guida e veicolo sottoposto a fermo. Stessa sorte per un 55enne italiano con precedenti che circolava su una Fiat Punto con tasso alcolemico di g/l 1.54, mentre "sola" patente ritirata per un 56enne italiano, con precedenti di polizia, al volante di una Golf con un tasso alcolemico pari a g/l 1.47.

Un 19enne residente a Lesignano, con precedenti, al momento del controllo aveva a bordo della sua Ford Fiesta un coltello con lama di 9 centimetri. Ed oltre alla denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di un grammo di hashish;

Nel corso del servizio svolto sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti 8 giovani dai 18 ai 20 anni, trovati in possessodi modiche quantità di hashish e marijuana, destinati all’uso personale.